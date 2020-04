O víkendu se pojede další virtuální závod F1. Na programu měl být Zandvoort, ale ten ve hře F1 2019 samozřejmě není, a tak se jezdci utkají na Interlagosu.

V oficiální hře F1 2020 ale už Zandvoort bude a to bez ohledu na to, zda na něm budou letos jezdci závodit i doopravdy. Hra by měla vyjít 10. července.