První pohled na blatníky, které F1 testovala v Silverstonu. Úspěšné moc nebyly

Formule 1 testuje blatníky, kterými chce omezit rozstřik vody za vozem během mokrých závodů.

Jedním z velkých problémů závodů za deště je rozstřik vody za vozem, který výrazně snižuje viditelnost. Důsledkem je pak pozastavený závod červenou vlajkou.

Formule 1 chce situaci zlepšit pomoci krytů (blatníků) zadních kol. Média nyní dostala první snímky tohoto řešení – i když jen ve formě animací.

Blatníky byly testovány minulý týden v Silverstonu. Jezdil s nimi vůz Mercedesu, zatímco McLaren jezdil bez nich, aby bylo možné přímé srovnání. První test nebyl úplně „úspěšný“.

„Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se vše dokonale potvrdilo a my už měli řešení, které bychom mohli použít někdy v říjnu,“ řekl Nicolas Tombazis z FIA, kterého cituje Motorsport.com.

„Ale to nebyl tento případ. Jsme plně odhodláni to uvést do provozu, protože cítíme, že dříve nebo později to bude znamenat rozdíl mezi tím, zda bude závod zrušen, nebo se uskuteční.“

„Myslím si, že pokud to za dobu své životnosti zachrání závod a 100 000 lidí před situací, jako byla ve Spa v roce 2021, byť jen jednou, bude to mít význam. Myslím, že to stojí za to.“

FIA nejdříve řešení testovala na simulacích, ale to nebylo úplně snadné. Je totiž něco jiného simulovat, jak se chovají kapky deště okolo zrcátek běžných aut a něco jiného je simulovat chování vody v okolí vozu formule 1.

V Silverstone testovala řešení, které má dvě části. Jeden blatník je nahoře, druhý pak ve spodní části vozu.

Podle Tombazise ale neměly kryty kol v Silverstonu na rozstřik příliš velký vliv. „Použitá zařízení byla relativně malá, pokrývala jen malé části kol. Osobně jsem si nebyl příliš jistý, zda budou fungovat. Zajímalo mě, zda bude pokrytí dostatečné, zda budou mít dostatečný účinek.“

„Jak se ukázalo, nezpůsobili žádný hmatatelný rozdíl. Ale získali jsme spoustu korelací a mnoho dat, které nyní můžeme korelovat s větší jistotou. Myslím, že to byl užitečný první test.“

Jedním z dalších problémů je difuzor, který se rozstřiku také podílí, ale inženýři pořádně neví, jak moc. Kromě toho je potřeba najít řešení, které nebude mít výraznější vliv na aerodynamiku vozu.

Testy krytů kol budou i nadále pokračovat. Až další měsíce tak ukáží, zda se jedná o řešení pro závody za deště nebo o slepou uličku.