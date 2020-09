První místo je normální, skončit druhý je katastrofa. Šéf Ferrari je pod tlakem, říká Domenicali

„Je to jako cyklus života,“ řekl Stefano Domenicali pro nizozemský časopis Formule 1. „McLaren, Williams, Mercedes: všichni mají cyklus. Nejdůležitější je udržet koncentraci. Soustředit se a neposlouchat, co se píše a říká.“

Domenicali, který dnes stojí v čele Lamborghini, nechce Binotta hodnotit a ani kritizovat.

„Jak si asi dokážete domyslet, známe se velmi dobře, protože Mattia se mnou pracoval. Na znamení úcty vůbec nezasahuji do jeho rozhodnutí ani do týmu. Nebudu to komentovat, protože si myslím, že to není správné.“

„Musíme mu dát čas a prostor, aby mohl rozvinout své plány, a protože jsem byl v jeho kůži, nechci nijak zasahovat, protože jen lidé, kteří s týmem denně pracují, přesně vědí, co se děje.“

Někdy se dokonce říká, že jde o jedno z nejtěžších zaměstnání v Itálii.

„Nevím, jestli je to tak, ale řekněme to takto: mohu vás ujistit, že šéf týmu Ferrari je pod velkým tlakem. Je to velmi intenzivní. Vítězství je normální, ale skončit na druhém místě je katastrofa. Mezi jednou a druhou věcí je velmi tenká linie. Patří to k tomu a vy si to uvědomujete.“

„Ferrari se musí rychle vzpamatovat, protože šampionát Ferrari potřebuje. Formule 1 bude prosperovat pouze v případě, že Ferrari bude soutěžit o mistrovství světa.“