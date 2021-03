První kvalifikační souboj nováčků u Haasu vyzněl pro Schumachera

Syn sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera Mick ve své první kvalifikaci ve F1 porazil svého týmového kolegu o osm desetin sekundy. Zajel přitom jen o čtyři desetiny pomalejší čas než jeho krajan Sebastian Vettel na astonu martin.

„Velmi jsem si užil tuto zkušenost. Celkově jsem se svou dnešní výkonností spokojen, řekl bych, že se svým kolem jsem spokojen na 95 %. Měl jsem drobný moment, který jsem mohl zvládnout lépe,“ hodnotí Schumacher.

„Vůz se od třetího tréninku choval dobře. Na mojí straně je rozhodně prostor pro zlepšení, takže se těším, až brzy budu mít šanci odjet další kvalifikaci. Závod bude zajímavý, uvidíme, jak se budou vozy chovat ve větrnějších podmínkách. Já se budu soustředit na učení a získávání zkušeností, abych na nich mohl v budoucnu stavět.“

Mazepin dvakrát v hodinách

Nikita Mazepin se během první části kvalifikace vydal dohromady ke třem pokusům, ale jen z jednoho měl měřený čas.

První pokus ruského pilota skončil poté, co ve 13. zatáčce ztratil přilnavost na zadních pneumatikách. Ve druhém pokusu zaznamenal čas 1:33.273. Když najížděl do svého závěrečného pokusu, nastal při brzdění do první zatáčky problém se systémem brake-by-wire, po kterém se Mazepin roztočil a zůstal stát v první zatáčce. Žluté vlajky zamezily ostatním pilotům zlepšit se.

„Podmínky v kvalifikaci byly velmi zrádné, od třetího tréninku se velmi změnily. Teplota klesla a vítr se otočil, tyto monoposty formule 1 jsou velmi citlivé na vítr,“ řekl Mazepin.

„Měl jsem problém s brake-by-wire a v první zatáčce jsem zablokoval zadní kola. Brzdový pedál se propadl, musíme se na to podívat. Nečekal jsem to a nikdy se mi to tady v testech nebo v trénincích nestalo. Snad se to nestane zítra.“