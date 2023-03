První kvalifikační experiment proběhne zřejmě v Imole

F1 bude v Imole poprvé testovat „nový formát“ kvalifikace. Jezdci budou muset jednotlivé části kvalifikace odjet na dané sadě pneumatik.

Většina jezdců nasazuje v kvalifikaci měkké pneumatiky. Střední směs nasazují snad jen v případě, že si na začátku kvalifikace potřebují (nebo tým) ještě něco vyzkoušet nebo se snaží ušetřit sadu měkkých pneumatik.

Celkem má jezdec na víkend 13 sad pneumatik. Letos bude ve dvou víkendech tento počet v rámci experimentu snížen na 11. Kvůli tomu dojde v kvalifikaci ke změně.

Jezdci budou muset použít v Q1 tvrdé pneumatiky, v Q2 střední a nakonec v Q3 měkké.

V rámci experimentu budou mít jezdci po celý víkend k dispozici tři sady tvrdých, čtyři sady středních a čtyři sady měkkých pneumatik.

Podle Motorsport.com se první ze dvou experimentů uskuteční v Imole v polovině května. Další pak bude někdy okolo letní přestávky. Pokud se experiment osvědčí, mohl by tento formát platit v příštím roce po celou sezónu. Hlavním cílem je nižší spotřeba pneumatik.

První analýzy inženýrů naznačují, že týmy pravděpodobně použijí jednu sadu měkkých pneumatik ve druhém tréninku a jednu ve třetím – aby měly dvě sady měkkých pneumatik pro třetí část kvalifikace.

Týmy, které nepostoupí do závěrečné části kvalifikace, by tak teoreticky měly přístup k dalším dvěma sadám měkkých pneumatik pro závod, což by mohlo být na některých tratích výhodné.