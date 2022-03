První krok nového ředitele závodu. Wittich zjednodušil traťové limity

Za Michaela Masiho se poměrně hodně řešily traťové limity. Jejich definování a hlídání v konkrétních zatáčkách se občas měnilo i v průběhu víkendu.

Uvidíme, jak to bude pod novým ředitelstvím závodu. Mohlo by ale dojít ke zjednodušení. Naznačuje to první krok Nielse Wittiche.

Vloni byly problémy s traťovými limity především ve čtvrté zatáčce. Hamilton se tam dostal mimo trať, ale penalizován nebyl. Verstappen se při podobném výletu dostal v závodě před Hamiltona, ale musel mu vrátit pozici kvůli získání trvalé výhody.

Loňské tři odstavce v poznámkách ředitele závodu nahradil krátký pokyn: „V souladu s ustanoveními článku 33.3 definují okraje trati bílé čáry.“

Zmíněný článek sportovních pravidel uvádí, že jezdci musí vyvinout přiměřené úsilí k tomu, aby využívali trať a nesmí ji opustit bez zjevného důvodu.

Za opuštění trati bude považována situace, kdy žádná část vozu nezůstane uvnitř bílých čar.