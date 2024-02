První dva závody sezóny se jedou v sobotu. Není to poprvé

Závod v sobotu není až tak výjimečný. Naposledy se jel vloni v Las Vegas. Důvodem byl časový posun. F1 chtěla závod v nočních hodinách (jak jinak v Las Vegas). Pokud by se jel v neděli večer, přišlo by zřejmě méně lidí ale především by se v Evropě vysílal v pondělí ráno.

Kvůli časovému posunu ale fanoušci v Evropě sobotní závod až tak „nedocenili“. Z našeho pohledu se jel v neděli ráno – tedy něco podobného jako v Austrálii, Japonsku nebo dříve v Malajsii.

První dva závody letošní sezóny se ale pojedou v sobotu i z našeho pohledu, což znamená, že první tréninky proběhnou ve čtvrtek a třetí trénink a kvalifikace se pojedou v pátek.

Může za to svátek ramadán. Jedná se o měsíc islámského lunárního kalendáře. Muslimové během měsíce ramadánu slaví první boží zjevení, které údajně v tomto měsíci prorok Mohamed obdržel. Bylo to první zjevení Koránu. Na paměť toho drží muslimové celý měsíc zvláštní půst.

Vzhledem k tomu, že vychází z lunárního kalendáře, je jeho termín pohyblivý. Každý rok se posouvá zhruba o 11. dní. Vloni začal 23. března, ale letos začne začne už 11. března a příští rok 1. března. Správně ale začíná v okamžiku, kdy se na nebi objeví srpek měsíce, takže už tak pohyblivé datum může být ještě „pohyblivější“.

Kvůli ramadánu se pojede v Saúdské Arábii už v sobotu 9. března. Jedná se o druhý podnik sezóny, který ale ovlivní také její začátek. Kvůli logistice se pojede v sobotu také v Bahrajnu. Týmy by se jinak nestihly přesunout. Technické přejímky jsou už ve středu a nesmíme zapomínat, že v Bahrajnu závod za normálních okolností skončí přibližně před 20. hodinou místního času.

Uvidíme, jak ramadán ovlivní kalendář v příštím roce, protože v roce 2025 začne už 1. března.

Závody v sobotu? Výjimečné ale ne poprvé

Poslední sobotní závod se jel vloni v Las Vegas a letos tomu nebude jinak, takže nás čekají hned tři sobotní závodys. Předtím se jel v sobotu závod naposledy 19. října 1985 v Kyalami v Jižní Africe. Vyhrál ho Nigel Mansell. Jednalo se o závod číslo 419, takže F1 vloni závodila v sobotu po 680 nedělních závodech.

Pokud bychom to rozšířili, tak celkem 74 závodů v historii F1 se jelo v jiný den než v neděli. Na začátku F1 byl součástí kalendáře také závod v Indianapolis, který se jel dokonce i v pondělí (1954, 1955 a 1960), úterý (1950), ve středu (1951 a 1956), ve čtvrtek (1957) nebo v pátek (1952, 1958).

Velká cena Nizozemska se v letech 1958, 1960 a 1961 konala na Svatodušní pondělí. Velká cena Španělska se v roce 1972 se konala na Svátek práce v pondělí 1. května.

V již zmíněné Jižní Africe se jela grand dvakrát v pondělí (1967 a 1968). V roce 1965 se jela v pátek. Ve všech třech případech šlo o závody na Nový rok nebo o den později. V roce 1965 se jelo na okruhu East London, poté už v Kyalami.

Většina závodů, které se nekonaly v neděli, se ale jela v sobotu. Prvním závodem byl hned ten s pořadovým číslem 1. Velká cena Velké Británie se v roce 1950 jela v sobotu 13. května.

Ve Velké Británii se závodilo v sobotu s několika přestávkami až do roku 1983. V sobotu se jelo také v Jižní Africe, Kanadě, USA (v roce 1959) a Švédsku. Přestože jsou tři korunky známé spíše kvůli hokeji, sobotní závod v roce 1978 se jel v sobotu, aby se zabránilo střetu s MS ve fotbale, které hostila Argentina. A v sobotu se konaly i oba předešlé závody v Las Vegas.