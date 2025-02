První den předsezónních testů F2 ovládl Campos s nováčkem Lindbladem

Ve středu začínají testy formule 1 a stejně tak nezahálí ani formule 2, která své předsezonní testování odstartovala už dnes. Bude probíhat po tři dny až do středy. Jelikož sezóna formule 2 bude letos začínat v Austrálii, vedení série se rozhodlo, že by bylo logisticky zbytečné vysílat týmy k testování do Bahrajnu, proto byl tentokrát k předsezónním testům vybrán okruh Circuit de Catalunya u Barcelony.

Od loňské sezóny došlo v jezdeckém poli k výrazným změnám, což bylo dáno i tím, že oproti minulým rokům hned několik pilotů postoupilo do formule 1. Antonelli zamířil k Mercedesu, Hadjar k Racing Bulls, Bearman k Haasu a šampion Bortoleto k Sauberu. Aron se stal rezervním pilotem Alpine.

Ale více než nové tváře bude letoš české fanoušky ve formuli 2 zajímat spíše Roman Staněk, který se ve své třetí sezóně ve formuli 2 konečně pokusí zazářit v barvách obhájce titulu – týmu Invicta Racing. Nově se také může na svém voze pyšnit startovním číslem 2.

Mezi další již známá jména v poli patří Josep María Martí, Richard Verschoor, Jak Crawford, Kush Maini, Victor Martins a Joshua Duerksen. Naopak dvanáct jezdců přestoupilo z formule 3, včetně šampióna Leonarda Fornaroliho, který se stal týmovým kolegou Romana Staňka v Invictě a juniora Red Bullu Arvida Lindblada, tomu odborníci předpovídají slibnou budoucnost. Všech 22 pilotů je již potvrzeno pro letošní sezónu.

Dopolední část

Jelikož hned první den ráno přivítala týmy F2 na trati ve Španělsku mlha, musel se začátek testů o 45 minut odložit. I v následujících minutách byla akce na trati omezená, a na okruhu kroužilo pouze 6 pilotů. Po osmi minutách musela být vyvěšena červená vlajka, protože Dunne z Rodinu zůstal stát na trati kvůli technickým problémům. Až po dalších 30 minutách zajel Max Esterson z Tridentu první reprezentativní čas 1:29,252. Jeho aktivita přiměla vyjet k měřeným kolům i další piloty a do čela se vzápětí dostal Richard Verschoor s časem 1:27,340. Poté ale zajel svůj čas i Roman Staněk a s hodnotou 1:26,734 se posunul na první místo. Tam se udržel, dokud ho hodinu před koncem neporazil další zkušený pilot série, Victor Martins, s časem 1:26,303.

Poté zrychlila i Prema a do vedení se dostal Miní, následně se na druhé místo propracoval Oliver Goethe z MP Motorsport. Martins ale znovu zabral a stanovil čas 1:25.790, který ho udržel na prvním místě ranní části. Míni zůstal na druhém místě, následovaný Goethem a Montoyou. Staněk při své první letošní jízdě s Invictou uzavřel první pětici nejrychlejších.

Odpolední část

Během první půlhodiny odpoledních jízd se na čelo probojoval Richard Verschoor s časem 1:27.710. Poté ale byla vyvěšena červená vlajka, když Max Esterson skončil mimo trať. Až po vyvěšení zelené vlajky se mnoho jezdců dostalo k svým prvním odpoledním kolům. Další červenou vlajku způsobil Dino Beganovic, a Verschoor se s počátečním časem stále držel na čele. Za něj se po návratu na trať probojoval Beganovic a jeho kolega z Hitechu Browning. Pak opět vyjela na trať Prema a obsadila druhou, respektive čtvrtou pozici s dvojicí Miní a Montoya.

V poslední půlhodině dne však ovládl vrchol tabulky Campos. Nováček Lindblad se dostal do čela s časem 1:24.415, a jeho již zkušenější kolega Martí byl o 0,3 sekundy pomalejší na druhém místě. Poté byla vyvěšena další červená vlajka kvůli Sami Meguetounifovi, a do konce zbývalo již jen 10 minut. V těchto posledních minutách se do souboje s Camposem pustila Prema. Miní se s rozdílem pouhých 0,088 sekundy zařadil na druhé místo a Montoya na třetí. Následně posunul Invictu na třetí místo Leonardo Fornaroli s časem 1:24.592. Ale to už další červená vlajka předčasně ukončila první testovací den. Nikdo další, včetně Staňka, už nedostal prostor pro zlepšení. Český pilot tak odpolední část zakončil devátým místem a časem 1:25.140, což byl zároveň devátý nejrychlejší čas dne.

Druhý den testů pokračuje zítra od 9:00.

Výsledky (dopoledne)

P Jezdec Tým Čas Kol 1 Victor Martins ART Grand Prix 1:25.760 27 2 Gabriele Minì PREMA Racing 1:26.227 9 3 Oliver Goethe MP Motorsport 1:26.277 37 4 Sebastián Montoya PREMA Racing 1:26.400 11 5 Roman Staněk Invicta Racing 1:26.527 27 6 Alexander Dunne Rodin Motorsport 1:26.542 30 7 Ritomo Mijata ART Grand Prix 1:26.771 27 8 Luke Browning Hitech TGR 1:26.815 25 9 Arvid Lindblad Campos Racing 1:26.947 21 10 Josep María Martí Campos Racing 1:27.262 23 11 Dino Beganovic Hitech TGR 1:27.277 25 12 Richard Verschoor MP Motorsport 1:27.340 20 13 Sami Meguetounif TRIDENT 1:27.457 29 14 Leonardo Fornaroli Invicta Racing 1:27.492 25 15 Jak Crawford DAMS Lucas Oil 1:27.582 19 16 Max Esterson TRIDENT 1:27.660 34 17 Kush Maini DAMS Lucas Oil 1:27.711 21 18 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:27.821 25 19 Joshua Duerksen AIX Racing 1:27.925 28 20 John Bennett Van Amersfoort Racing 1:28.301 19 21 Cian Shields AIX Racing 1:28.731 21 22 Christian Mansell Rodin Motorsport No Time 2

Výsledky (odpoledne)