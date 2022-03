První den předsezónních testů F2 byla nejrychlejší Prema s Daruvalou

Ranní část

Jako první vyjel na trať nováček Ayumu Iwasa z týmu Dams a prvních osm minut se piloti spíše jen seznamovali s tratí. Až pak se začala zajíždět rychlá kola. První nejrychlejší čas získal Logan Sargeant z Carlinu následovaný Marinem Satem z Vistuosi a Marcusem Armstrongem z Hitech GP.

Během ranní části byla třikrát vyvěšená červená vlajka, jelikož Jüri Vips zůstal dvakrát na trati a jednou se zastavil i Olli Caldwell.

Kolem poloviny ranní části se do čela tabulky dostal s nejrychlejším časem 1:44,522 Lawson z Carlinu. A na čele se udržel již do konce. Drugovich si při svém návratu do MP Motorsport zajistil druhý nejlepší čas. Sargeant se propadl až na třetí místo.

Enzo Fittipaldi při svém návratu k Charouz Racing skončil jako dvanáctý a Cem Bölükbasi dvacátý.

Odpolední část

Na začátku odpolední části, která byla ozvláštněna tím, že se její většina odjela už za tmy a umělého osvětlení, se do čela dostal Drugovich s časem 1:43,831. Následoval ho Nissany z Damsu.

Vipsovi se opět nedařilo, i po třetí toho dne kvůli němu byla vyvěšena červená vlajka. O druhou červenou vlajku se odpoledne postaral Bölükbasi.

Poté se do čela znovu vrátil Lawson, když s časem 1:43,498 zvládl překonat Drugoviche, který se také snažil zlepšit, ale na první místo mu chyběla necelá desetina sekundy. Sergeant pokračoval se své slibné ranní formě a posunul se na třetí místo.

Ve druhé polovině se rychlá kola vydala sbírat Prema, což zásadně ovlivnilo pořadí. Daruvala zajel nejrychlejší čas s hodnotou 1:42,074. Na Premu stačil jen Williams z Tridentu, který o 0,012 sekundy předstihl Haugera a skončil druhý.

Lawson tak klesl na čtvrté místo, Sargeant skončil pátý a Drugovich šestý. Do první desítky se tentokrát vešel i Enzo Fittipaldi, který skončil osmý. Bölükbasi kvůli své červené vlajce dokázal odjet jen 10 kol a skončil poslední.

Daruvalův odpolední čas se zároveň stal i nejrychlejším časem dne.

Výsledky (dopoledne)

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Liam Lawson Carlin 1:44.522 22 2 Felipe Drugovich MP Motorsport 0.388 25 3 Logan Sargeant Carlin 0.488 22 4 Jehan Daruvala Prema Racing 0.581 23 5 Jack Doohan Virtuosi Racing 0.660 21 6 Marino Sato Virtuosi Racing 0.682 23 7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 0.841 12 8 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 0.902 19 9 Théo Pourchaire ART Grand Prix 0.929 16 10 Ralph Boschung Campos Racing 1.000 20 11 Clément Novalak MP Motorsport 1.084 22 12 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1.095 9 13 Dennis Hauger Prema Racing 1.261 21 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1.302 21 15 Ajumu Iwasa DAMS 1.474 26 16 Olli Caldwell Campos Racing 1.480 16 17 Roy Nissany DAMS 1.515 22 18 Richard Verschoor Trident 2.043 14 19 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 2.054 20 20 Cem Bölükbaşi Charouz Racing System 2.903 26 21 Jüri Vips Hitech Grand Prix 17.996 5 22 Calan Williams Trident 21.423 4

Výsledky (odpoledne)