První body ukazují moje zlepšení, říká Giovinazzi

Ital se poprvé postavil na start závodu formule 1 na začátku sezóny 2017, když v prvních dvou závodech v Austrálii a Číně nahradil zraněného Pascala Wehrleina. Následně až do letošní sezóny pracoval více méně jen na simulátoru Ferrari.

V letošní Velké ceně Rakouska se pilot Alfy Romeo dočkal svého prvního bodovaného umístění ve formuli 1, když na Red Bull Ringu dojel desátý.

„Mým cílem je zlepšovat se závod od závodu. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, protože jsem dva roky nezávodil, takže jsem skutečně rád za zlepšení, kterého jsem dosáhl,“ řekl Giovinazzi pro Racefans.

„V Baku jsme se dostali do Q3, ale měli jsme penalizaci na startovním roštu. Po Baku jsme v Barceloně a Monaku neměli nejlepší výkonnost vozu na trati. Když jsem se pak zlepšoval, byl jsem skutečně blízko Kimimu (Räikkönenovi). Na Paul Ricard jsme měli podle mě opravdu dobré vylepšení na voze a konečně jsme byli znovu silnější a měli jsme dobrý víkend, v neděli jsme ale nezískali body.“

Minulý víkend v Rakousku pro Alfu Romeo letos poprvé bodovali oba jezdci, když dojel Giovinazzi desátý za svým týmovým kolegou Räikkönenem.

„Zatím jsme schopni řídit stejný vůz. To je důležité. Já jsem možná trochu agresivnější než on, on je trochu lepší z pohledu závodní rychlosti,“ srovnává Giovinazzi své výkony s Räikkönenem.

„Je to něco, co musím zlepšit, protože naposledy jsem závodil v roce 2016. Pak jsem jen jel ve 24 hodinách Le Mans a dva dny v Sauberu na začátku roku 2017.“

Vztah s Räikkönenem je opravdu dobrý. Když se ho zeptám, odpoví mi

Giovinazziho týmovým kolegou je nejzkušenější a nejstarší pilot ve startovním poli.

„Samozřejmě on není tím typem člověka, který za vámi přijde a snaží se vám pomoci. Mám od něj ale data, mám od něj videa a když se ho potřebuji na něco zeptat, vždy mi odpoví. Vztah s ním je tedy opravdu dobrý.“

Foto: Getty Images / Lars Baron