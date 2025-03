První a poslední domácí závod pro Doohana? Velká střídačka Alpine ho prý pod tlak nedostává

Nestává se příliš často, aby se zpochybňovala pozice jezdce ještě před jeho debutem. Jack Doohan byl angažován týmem Alpine, vloni odjel první závod pro tým v Abú Dhabí. Očekává se, že pokud nepřesvědčí šéfy týmu, mohl by ho nahradit Franco Colapinto.

Argentinský mladík vloni zazářil u Williamsu. Jeho hvězda sice ke konci i kvůli mnoha nehodám trochu pohasla, ale to, co předvedl předtím, stačilo na to, aby si ho všiml Flavio Briatore a vynaložil nemalé úsilí, aby ho měl v týmu.

Colapinto je zatím na „střídačce“ týmu, kde není sám. Alpine má čtyři testovací a vývojové jezdce – Franco Colapinto, Rjó Hirakawa, Paul Aron a nově také Kush Maini.

Pro Doohana to není první domácí závod. V roce 2023 zde jel ve F2. V hlavním závodě byl osmý. Domácí závod v roli jezdce F1 je ale přece jen něco jiného. Je to pro Doohana první a poslední domácí závod ve F1?

„Skvělá otázka,“ zažertoval Australan na otázku, jak vnímá dodatečný tlak a vyhlídku, že současná cesta do Albert Parku bude jeho jediným domácím závodem v F1.

„Abych byl upřímný... o ničem takovém jsem nepřemýšlel, protože, jak všichni víte, nemá smysl přemýšlet o fámách nebo je komentovat.“

„Ale mám smlouvu minimálně na tento rok, ne-li na víc, takže se těším na spoustu domácích grand prix.“

Velká střídačka týmu ho prý pod další tlak nedostává. Doohan je přesvědčen, že musí podávat výkony – a užívat si to – pokaždé, když usedne do vozu, což by bylo i bez přítomnosti čtyř rezervních jezdců.

„Myslím, že musím podat výkon pokaždé, když jsem v autě, bez ohledu na to, že... měl jsem jednoho chlapa, který usiloval o mou sedačku a teď máme čtyři... pokud jste si to neuvědomili, tak máme čtyři rezervní jezdce. Všichni čtyři, nejen Franco, pravděpodobně chtějí mé místo a také Pierrovo.“

„A já jsem chtěl jejich (Gaslyho, Ocona) místa, když jsem byl předešlé dva roky rezervním jezdcem. Takže si budu užívat každý závod, jako by byl můj poslední, protože si chci užít každý okamžik, kdy budu v autě. Ale ano, abych byl upřímný, víc k tomu nemám co dodat.“