Prožívám nejlepší sezonu od roku 2016, říká Ricciardo

V sezoně 2016 obsadil podruhé v kariéře třetí místo v šampionátu a k několika pódiím přidal i vítězství v Malajsii. Následující dva roky už z hlediska konečného výsledku v šampionátu pro Ricciarda tolik dobré nebyly a pro sezonu 2019 si připojil k Renaultu.

První sezona v nových barvách měla k ideálu daleko. Ricciarda v Renaultu trápila i nespolehlivost a ani rychlost jeho nového vozu nebyla nijak ohromující. Maximem pro australského pilota bylo čtvrté místo v Monze.

Rok 2020 je však, zdá se, zlomový. Renault během zimní přestávky dosáhl na nemalý progres, dokázal zlepšit kvalifikační i závodní rychlost a Daniel Ricciardo vybojoval dvě umístění na stupních vítězů. Třetí skončil na Nürburgringu a v Imole, kde pódium společně s Hamiltonem oslavil slavným přípitkem z boty.

„Vzpomínám na vážně dobrý rok 2016 s Red Bullem a letošek je od té doby asi vůbec nejlepší. Nejtěžší po emocionální stránce pro mě byl poslední rok s Red Bullem (sezona 2018; pozn. red.),“ rozpovídal se Ricciardo pro web f1i.com.

„Tehdy v tom bylo hodně emocí a trochu si to se mnou pohrálo. Na začátku roku to vypadalo na boj o šampionát, v polovině sezony jsem si ale uvědomil, že se chci posunout někam dál. Ke konci roku poté jedno DNF střídalo druhé.“

Aktuálně šestý muž šampionátu během slabší loňské sezony svého přestupu do Renaultu zjevně nelitoval.

„I ten loňský rok byl zábavný. I když výsledky nenaplnily naše očekávání, stále jsem si užíval tu práci s novým týmem.“

„Tenhle rok je ale určitě ještě lepší, protože naše tvrdá práce přinesla vážně dobré výsledky. Žádná sezona není vyloženě lehká, ale také hodně záleží na tom, jaké si to uděláte. Jde o to, kolik toho na sebe naložíte.“

„Právě teď si tohle všechno vážně užívám. Miluji závodění, což bylo ještě umocněno tím, že jsme konečně mohli opustit lockdown po dlouhém období bez jakýchkoliv soutěží.“

„To období půstu ještě zvýšilo moji touhu vrátit se zpět mnohem silnější.“

Díky zvýšené formě Renaultu by se mohlo zdát, že Ricciardo může litovat svého naplánovaného přestupu k McLarenu, zjevně je ale opak pravdou.

„Ne nelituji toho. Zároveň nejsem nešťastný z toho progresu, chci závodit na čele. Pokud to znamená, že Renault na nás bude příští rok tlačit tak, že to posune celý McLaren, pak je to dobrá věc.“