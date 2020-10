Proti zmrazení motorů je i Renault. Za jeho postoj si prý Red Bull může sám

Red Bull chce zmrazit vývoj motorů, aby mohl převzít výrobu pohonných jednotek Honda a nemusel je vyvíjet. Proti je však Ferrari a také Renault.

Cyril Abiteboul uvedl, že by pro zmrazení motorů ještě nedávno ruku zvedl. Nyní je jeho postoj opačný.

„Pokud byste se mě zeptali před šesti měsíci, tvrdě bychom usilovali o ještě nižší rozpočet, abychom se pokusili omezit náklady na šasi, ale také snížit náklady spojené s motorem a to přijetím zmrazení. Red Bull Racing a Honda byli proti a my jsme to akceptovali.“

„Šli jsme jinou cestou. Od té doby jsme velmi zaneprázdněni prací na motorové platformě pro rok 2022, a pokud se mě dnes zeptáte, co si myslím o zmrazení motorů, moje pozice je jasně odlišná od té, kterou jsem měl před šesti měsíci.“

Mimochodem, o vývoji motoru pro rok 2022 hovořil Abiteboul s nadšením už při návštěvě Alonsa v továrně na konci září, takže s tímto postojem určitě nepřišel nyní kvůli Red Bullu.

„Jsem proti zmrazení motorů. Nemáme v úmyslu zastavit to, co by pro nás mohlo být velmi důležitou platformou. Neakceptujeme to.“

Christian Horner v Imole uvedl, že má zasáhnout FIA. „Myslím si, že to je místo, kde do hry vstupuje vlastní zájem, a víte, že úkolem regulátora a vlastníka komerčních práv je podívat se na širší obraz toho, co je správné pro F1,“ uvedl v Imole.

Red Bull nyní sleduje samozřejmě také svůj vlastní zájem. Současně ale argumentuje tím, že Honda byla varováním a z formule 1 by mohl odejít další výrobce. Zatím se však nezdá, že by to měli Mercedes, Ferrari nebo Renault v úmyslu.