Proti Maxovi jsme neměli šanci, uznává Alonso

Aston Martin chtěl ve Velké ceně Monaka formule 1 porazil Red Bull odlišnou strategií. Druhý v cíli Fernando Alonso ale přiznal, že Max Verstappen byl v ulicích Monte Carla nad jejich síly.

Verstappen do závodu vyrazil na střední sadě, zatímco vedle něj startující Alonso měl nasazenu tvrdou směs.

Mistr světa z posledních dvou let závodu dominoval, za 78 kol nedal soupeřům šanci a v cestě za 39. vítězstvím kariéry a druhým v Monaku mu nezabránil ani déšť, který přišel ve druhé polovině závodu a který nachytal spoustu pilotů, včetně samotného Verstappena.

„Bylo to náročné. Rozhodli jsme se startovat na tvrdé sadě, trochu jsme se proto vzdali možnosti zaútočit do první zatáčky, kam to není (od startu) daleko,“ řekl Alonso.

„Řekli jsme si, že se strategií budeme hrát dlouhou hru, Max jel ale na středních pneumatikách v prvním stintu skvěle, takže jsme neměli žádnou šanci. Nakonec to trochu zkomplikoval déšť a nebylo snadné jet.“

Alonso v cíli vylepšil sezónní maximum, když po čtyřech třetích místech z prvních pěti letošních závodů dojel v Monaku druhý.

Španěla také překvapilo, že i když druhou polovinu závodu poznamenal déšť, nemusel na trať vyjíždět safety car.

„Brzdění bylo extrémně náročné do páté (Mirabeau) a desáté zatáčky (šikana za tunelem). Nebylo to snadné. Překvapilo mě, že tam nebyl žádný safety car a žádné incidenty. Myslím, že všichni dnes odvedli skvělou práci, když dokázali udržet auta na trati.“

Stroll nedojel

Cíl dramatického závodu neviděli dva piloti. Dvě kola před cílem odstoupil Kevin Magnussen z Haasu, už v 53. kole pak po kontaktech se zdí druhý pilot Astonu Martin Lance Stroll.