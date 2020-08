Proti Lewisovi ne! Mercedes vysvětlil příkaz, který dostal Bottas ve Spa

Valtteri Bottas si během závodu hrál s nastavením na svém volantu. Od inženýra ale dostal zprávu „HPP one set position four. One is not allowed.“.

Bottas chtěl nastavit „pozici jedna“, což je vyšší výkon pohonné jednotky, aby se dotáhl na Hamiltona. Podle Mercedesu ale tento režim „nebyl povolen“.

Fina tato informace zaskočila, a tak řekl inženýrovi, že má k dispozici ještě jedno zvýšení výkonu.

„Máme, ale dohodli jsme se, že to nebudeme používat proti sobě,“ reagoval inženýr. „To si nepamatuji,“ odpověděl Bottas.

„Mezi těmito dvěma jezdci neexistují žádná pravidla,“ řekl Wolff po závodě. „Mohou mezi sebou volně závodit.“

„Ráno jsme se dohodli a diskutovali o tom, že máme omezené množství předjíždění a budeme se tak snažit nepoužívat to proti sobě, protože vždy existuje riziko, že to budeme potřebovat proti Maxi nebo jakémukoliv jinému autu.“

„Mluvili jsme o tom a Valtteri. Došlo k chybné komunikaci mezi ním a některými kluky, a proto jsme to zopakovali.“

Od příštího víkendu budou změny režimu pohonné jednotky zakázány. Podle FIA ale bude možné i nadále používat tlačítko „push“ pro dočasné zvýšení výkonu pro předjetí nebo obranu.