Protest podáme pouze v případě, že budeme mít důkazy, říká Marko

Lewis Hamilton překvapil v Brazílii svou rychlostí, díky které o víkendu získal v průběhu 400 km v součtu 25 míst.

Existují teorie, že Mercedes vyladil Hamiltonův motor tak, aby měl co největší výkon a to i za cenu, že nevydrží klasických 7 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že do konce sezóny zbývají 3 závody, není to ani potřeba.

Další teorie mluví o ohebném zadním křídle, poklesu celého křídla směrem dolů (efekt tzv. třetí pružiny je však legální) nebo dokonce o DAS 2.0.

O víkendu se objevilo video, na kterém to vypadá, jako kdyby Hamilton na rovinkách posouval volantem. Systém DAS je od letošního roku zakázán a na systému řízení se v průběhu roku nesmí pracovat.

Protest Red Bullu?

Už na Interlagosu existovala možnost, že Red Bull podá protest. Nakonec k tomu ale nedošlo.

„Zajímají nás hlavně dvě věci, které možná také předložíme FIA k objasnění,“ řekl Marko pro F1-Insider.

„Protest ale podáme pouze v případě, že budeme mít důkazy, že na Hamiltonově voze není něco v souladu s pravidly.“

Marko každopádně připustil, že Red Bull má obavy o zisk obou mistrovských titulů, protože náskok Maxe Verstappena před Hamiltonem se snížil na 14 bodů a v Poháru konstruktérů si Mercedes opět vybudoval 11bodový náskok.

„Pokud bude Hamilton i tento víkend v Kataru a poté v Saúdské Arábii a Abú Dhabí tak suverénní, můžeme titul odepsat. Tak raketový motor jsem u Mercedesu ještě neviděl. Na rovinkách jsme Hamiltona nedokázali udržet, i když jel se zadním křídlem nastaveným pod podobně strmým úhlem jako v Monaku.“

„Ale takovou rychlost má jen Hamilton, ostatní jezdci Mercedesu pro nás nejsou důvodem k obavám.“