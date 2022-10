Sportovní komisaři shledali protest Alpine jako nepřípustný. Tým podal žádost o přezkum

Alpine podal protest proti penalizaci Alonsa z Grand Prix USA 2022. Sportovní komisaři však tento protest označili za nepřípustný.

Alonso dostal po závodě v Austinu penalizaci 30 sekund za to, že mu po kolizi se Strollem odpadlo zrcátko – přesněji z toho důvodu, že vůz byl nebezpečný a je to tým, který zodpovídá za bezpečnost vozu. Napomenuli ale také ředitele závodu Nielse Witticha za to, že Alonsovi nevyvěsil černou vlajku s oranžovým pruhem, která by ho donutila zajet do boxů k opravě.

Alpine podal proti rozhodnutí protest – předmětem stížnosti bylo zejména to, že Haas podal svůj protest 24 minut po limitu, který je stanoven 30 minutami po zveřejnění prozatímních výsledků závodu.

Protest je nepřípustný

Sportovní komisaři ale už v rozhodnutí po závodě upozornili, že podle Mezinárodního sportovního řádu mohou udělit výjimku z tohoto pravidla „za okolností, kdy se domnívají, že dodržení třicetiminutové lhůty by bylo nemožné“. Ve svém původním verdiktu uvedli, že „dodržení lhůty nebylo v tomto případě možné a že protest byl přípustný“.

Původní sportovní komisaři z GP USA se sešli přes internet v 1:00 našeho času. Před 4:30 pak uveřejnili své rozhodnutí – protest Alpine proti rozhodnutí označili za nepřípustný a to z několika důvodů.

Mezi nimi je paradoxně skutečnost, že protest Alpine byl podán příliš pozdě – jednu hodinu a osm minut po rozhodnutí o původním protestu Haasu.

Stewardi také poznamenali, že proti rozhodnutím stewardů a předvoláním na slyšení nelze podat protest. „Vhodným postupem pro Alpine, pokud by nesouhlasil s rozhodnutím stewardů, by bylo odvolání k Mezinárodnímu odvolacímu soudu FIA.“

Svůj úmysl odvolat se by musel tým oznámit stewardům do jedné hodiny od rozhodnutí, jak je předepsáno v Mezinárodním sportovním řádu FIA a Soudním a disciplinárním řádu FIA.

Dále uvedli, že „pokud by se objevil významný a nový prvek (ze strany Alpine), mohl by požádat stewardy o přezkoumání.“

Tato možnost zůstává k dispozici po dobu 14 dnů po skončení závodu. Vzhledem k tomu, že se stále nacházíme v tomto období, Alpine této možnosti ihned využil.

Jinými slovy – Alpine neměl a nemohl podávat protest. Správně měl do hodiny od rozhodnutí deklarovat svůj úmysl se odvolat k Odvolacímu soudu FIA nebo do 14 dnů požádat o přezkum, ale k němu musí dodat nové skutečnosti, které sportovní komisaři v okamžiku svého rozhodnutí neměli k dispozici.