Protest aktivistů, pak bitva o triumf. Druhou EPrix v Berlíně vyhrál Cassidy

I druhá berlínská EPrix formule E nabídla na letišti Tempelhof tuhou bitvu o vítězství, která se ale v neděli obešla bez výjezdů safety caru. Start závodu však pozdržel průnik klimatických aktivistů na startovní rošt.

Vše bylo nachystáno ke startu, piloti už očekávali rozsvícení červených světel a soustředili se na očekávaný boj o pozice v první zatáčce, předstartovní napětí však bylo rozptýleno nečekaným incidentem. Na startovní rošt pronikla skupinka klimatických aktivistů a jeden z protestujících posypal trať jakýmsi práškem. Proto byl start závodu asi o sedm minut pozdržen.

Když se EPrix na 40 kol konečně rozjela, byli to piloti stáje Abt Cupra, kdo zprvu určoval tempo závodu. V dopolední zmoklé kvalifikaci totiž nečekaně získali první řadu pro německou stáj Robin Frijns s Nicem Müllerem. Abt přitom v dosavadním průběhu sezony nezískal ani bod, mokrý beton Tempelhofu však jeho monopostům zjevně seděl.

Pro samotný závod však berlínská trať oschla a obě formule Abt Cupra po několika kolech vyklidily pozice na čele. Frijns s Müllerem se opět potýkali s neefektivním fungováním pohonných jednotek od Mahindry. Nico Müller nakonec aspoň vybojoval dva body za deváté místo, jeho nizozemský stájový kolega se musel spokojit se třemi body za pole position, během závodu se totiž Frijns propadl až sedmnáctou příčku.

Do boje o vítězství byla zapojena velká skupina, ve které se reálně pohybovalo na deset pilotů, kvůli různým poškozením ji však postupně opustili Sam Bird (Jaguar), Andre Lotterer (Andretti) a Sébastien Buemi s monopostem Envision. Druhý Envision však byl vidět o něco více.

Na čelo skupiny se v druhé polovině závodě probojoval Buemiho novozélandský parťák Nick Cassidy, který dokázal maximálně zužitkovat energetickou efektivitu pohonné jednotky Jaguar pod kapotou a po jednom třetím a dvou druhých místech si poprvé v této sezoně dokroužil pro vítězství.

„Vždy si plánujeme celý závod dopředu, ale až dnes nám to podle našich plánů konečně vyšlo. Já vlastně nechtěl jezdit na čele, pak jsem se ale dostal na první místo a jako by mě pak už nikdo nechtěl předjet. Zatím to je pro nás snová sezona,“ řekl šťastný bývalý pilot japonských seriálů Super GT a Super Formula novinářům na tiskové konferenci. Pro Cassidyho bylo berlínské vítězství důležité z hlediska vývoje šampionátu, na vedoucího Pascala Wehrleina (v neděli dojel sedmý) ztrácí už pouze čtyři body.

Druhé místo za Cassidym získal vítěz úvodního podniku roku z Mexika Jake Dennis. Pilot stáje Andretti, která využívá pohonné jednotky Porsche, se na stupně vítězů podíval poprvé od lednových závodů v Rijádu. V Hajdarábádu, Kapském Městě, Sao Paulu a v sobotní berlínské EPrix naopak Brit nezískal ani bod.

„Posledních pár závodů pro mě bylo katastrofických. Nikdo dnes nedokázal jet tak efektivně jako Nick (Cassidy), nikdo jiný by nedokázal napodobit jeho taktiku. Asi šest kol před koncem jsem akceptoval, že tentokrát skončím druhý. Vlastně jsem na pódiu poprvé od ledna, takže cítím velkou úlevu. Po včerejšku, kdy jsem vrazil do Antonia (Felixe da Costy), byl celý tým mentálně hodně dole, dnes ale budeme slavit,“ popsal Dennis své pocity novinářům v Berlíně.

Třetí skončil Jean-Éric Vergne s vozem DS Penske. Bývalému francouzskému pilotovi F1 a jezdci Peugeotu ve WEC patří stejné umístění i v celkovém pořadí. Na Wehrleina ztrácí 19 bodů.

„Pokud chceme vyhrát šampionát, tak se musíme probudit, protože oni jsou teď ve své vlastní lize,“ řekl Vergne na adresu Jaguaru, jehož pohonné jednotky vyhrály v Berlíně oba závody. V sobotu zásluhou Mitche Evanse s továrním vozem a v neděli díky Cassidymu v zákaznickém monopostu týmu Envision.

Sezona elektrického mistrovství světa formule E bude pokračovat 6. května v ulicích Monaka.

Výsledky