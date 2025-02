Prostovi se série o Sennovi od Netflixu nelíbí

Streamovací služba Netflix je v souvislosti s formulí 1 známá především díky seriálu Drive to Survive, jehož sedmá řada bude zveřejněna již 7. března.

Netflix nicméně nezůstává pouze u Drive to Survive, důkazem čehož bylo loňské vydání šestidílné dokumentární série o závodní kariéře Ayrtona Senny.

Zvárnění Sennova příběhu, ve kterém hrál hlavního hrdinu brazilský herec Gabriel Leone, se všeobecně setkalo s pozitivním přijetím. Podle recenzí na Česko-Slovenské filmové databázi se série „Senna“ líbí i tuzemským divákům, když si drží vysoké hodnocení atakující 90 procent.

Mezi příznivce minisérie Senna, která vznikala s přispěním rodiny trojnásobného šampiona, se nicméně neřadí Alain Prost, jenž byl největším rivalem Brazilce.

Podle vítěze 51 závodů F1 postupovali tvůrci při výrobě dokumentární série necitlivě.

„Jsem si jistý, že by se to Ayrtonovi nelíbilo, zejména proto, že to ukazuje nedostatek citlivosti. Je to skvělý příběh a člověk by neměl jen tak říkat věci, které nejsou pravdivé,“ uvedl Prost v rozhovoru pro RMC Motori.

„Pokud chtele udělat něco komerčního, není správné to dělat ve jménu Senny. Nelíbí se mi to a nepřijímám to,“ dodal k minisérii čtyřnásobný mistr světa.