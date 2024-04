Prostě se mu daří lépe, říká Leclerc o Sainzovi. Věří, že se v kvalifikacích zlepší

Sainzovi, který je zatím bez sedačky pro příští rok, se letos zatím daří o něco lépe než Leclercovi. Do značné míry to souvisí s výkony v kvalifikaci.

Sainz na Leclerca ztrácí 4 body, ale nesmíme zapomínat, že jeden závod vynechal. Ve všech třech závodech, v nichž startoval, skončil na stupních vítězů a vyhrál Velkou cenu Austrálie. V kvalifikaci je skóre 2:1 ve prospěch Sainze. Leclerc ho porazil jen v první letošní kvalifikaci v Bahrajnu.

„Myslím, že je to jednoduché – prostě se mu daří lépe,“ řekl Leclerc na dnešní tiskové konferenci FIA v Číně.

„V Bahrajnu se to těžko srovnává, protože jsem se potýkal s problémy a myslím, že když tohle odmyslím, byl to z mé strany velmi silný víkend. Nicméně v posledních dvou závodech byl prostě silnější.“

„Je teď na mně, abych zapracoval, zejména v kvalifikační fázi, která je obvykle silnou stránkou. Měl jsem problém dát kolo dohromady. Je velmi tenká hranice mezitím, zda to ve výjezdovém kole zvládnete správně nebo úplně špatně a zda dostanete pneumatiky do správného okna. Zatím jsem s tím bojoval více ve srovnání s tím, co předvedl Carlos.“

„Jezdí na velmi vysoké úrovni, což je podle mě pro tým skvělé. Je to skvělé i pro mě. Hodně jsem na tom pracoval a normálně, když na něčem pracuji, jsem si docela jistý, že se dost rychle zlepším. Nemám tedy obavy, ale samozřejmě to teď musím ukázat na trati, počínaje zítřejší kvalifikací.“

Ferrari v Číně

Obecně se předpokládá, že by v Číně mohlo být Ferrari silné – možná blíže Red Bullu a s větším náskokem na McLaren.

„Papírově je to trať, na které bychom mohli být ve srovnání se Suzukou o něco silnější,“ řekl Leclerc. „Ale budeme k tomu přistupovat stejně.“

„Stále si myslím, že Red Bull bude mít tento víkend navrch a my se budeme muset soustředit jen sami na sebe, protože jak jsme viděli, zejména v kvalifikaci v Suzuce, může se velmi snadno stát, že když neodvedete dobrou práci, tak nestartujete ze čtvrtého a pátého místa ale ze čtvrtého a osmého.“

Tento víkend čeká jezdce a týmy první letošní sprint, což znamená, že budou mít zítra jen jeden trénink.

„Bude velmi důležité, zejména při sprintovém víkendu, kdy máme tento víkend dvě kvalifikace, dostat z auta maximum v obou. V závodě jsme letos myslím docela silní.“