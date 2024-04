Prost: Verstappenovy tituly by měly větší hodnotu, kdyby o ně musel bojovat

Podle Alaina Prosta by měly Verstappenovy tituly mistra světa větší hodnotu, pokud by je získal v těsných bitvách proti zástupcům ostatních týmů.

Max Verstappen má na svém kontě tři tituly s tím, že letos zřejmě s velkou převahou dokráčí ke čtvrtému.

Kromě prvního primátu, který v roce 2021 Nizozemec získal ve velké bitvě proti Lewisi Hamiltonovi, o své tituly pilot Red Bullu příliš tvrdě bojovat nemusel, jelikož se od roku 2022 těší velké převaze.

Podle čtyřnásobného šampiona z let 1985, 1986, 1989 a 1993 Alaina Prosta toto úspěchy nizozemského závodníka trochu snižuje.

„Max je jedním z nejlepších jezdců formule 1 v současnosti, ne-li vůbec nejlepším, s tím se musíme smířit,“ řekl Prost pro Sports Illustrated.

„Triumf má však větší hodnotu pro toho, kdo vyhraje bitvu, do které se zapojí dva nebo tři týmy,“ sdílel svůj názor Francouz, který na přelomu osmdesátých a devadesátých let prožil nespočet soubojů s Ayrtonem Sennou.

Prost si rovněž myslí, že by konkurenti Red Bullu měli vsadit na jednoznačnou týmovou jedničku, jako to platí v případě rakouské stáje.

„Mercedes a Ferrari by měly větší šanci, kdyby podobně jako Red Bull našly skutečného prvního jezdce a více se na něj zaměřily. Je škoda, že něco takového momentálně nemají. Doufejme, že to v příštím roce bude jinak, pak by mohlo dojít k další velké bitvě,“ dodal vítěz 51 velkých cen.