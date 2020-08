Prost: Pro Hamiltonovu dominanci je klíčová věrnost Mercedesu

Francouz vztah Hamiltona s Mercedesem přirovnal ke spolupráci Michaela Schumachera s Ferrari. Právě Schumacherův rekord sedmi titulů mistra světa může Hamilton v letošní sezóně vyrovnat.

Tři výhry v závodech pak Hamiltona dělí od rekordních 91 Schumacherových triumfů.

„Je neuvěřitelné, co Lewis dokázal. Dosáhnout toho můžete ale jen tehdy, když dlouho dominujete a jste dlouhodobě svázání s týmem,“ řekl Prost pro PA News.

„Když to dokázal Michael, všichni jsme si mysleli, že jeho rekordy nebude možné překonat. Nyní je tu ale období nadvlády Lewise a Mercedesu. Můžete srovnat dominanci Ferrari a Michaela s tou Mercedesu a Lewise, protože je to v podstatě stejný příběh.

„Máte skvělou organizaci s klíčovými lidmi v týmu a mezi jezdci týmovou jedničku a dvojku. Psychologicky máte velmi stabilní situaci, která vás staví do velmi silné pozice.

„Lidé si někdy neuvědomují, co Lewis dělá, protože zajel několik výjimečných kol, ale to jen proto, že má v týmu komfortní pozici, je sebevědomý, a to mu pomáhá najít tu poslední desetinu sekundy.“

Srovnávání jezdců z různých období nic neukazuje

Formule 1 tento týden ve spolupráci s Amazon Web Services zveřejnila studii, podle které byl Ayrton Senna nejrychlejším jezdcem historie a porazil Schumachera i Hamiltona.

Podle Prosta však taková srovnání jezdců nemají tu správnou hodnotu.

„Je jasné, že (Hamilton) je jedním z nejlepších, jak ale můžete hodnotit tuto generaci vozů a pilotů? Bylo to před více než 30 lety. Zeptal bych se sám sebe, kdybych byl v době Juana Manuela Fangia, dokázal bych se stát mistrem světa? Byl jsem tak dobrý jako on? Fangio je dobrý příklad. Ve F1 poprvé závodil v 38 letech,“ říká Prost.

„Můžete mít realistické hodnocení o Fangiovi, Ayrtonovi a Lewisovi, ale chtěli byste, aby Lewis začínal v 38? V žádném případě, někdy proto musíte přijmout fakt, že ne vždy se dá srovnávat.“