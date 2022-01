Prost ostře kritizuje vedení Alpine

Informace o konci Prosta se objevila na webu Motorsport.com, ale třeba také na oficiálních stránkách formule 1.

V příspěvku na sociálních sítích v pondělí večer Prost potvrdil, že opustil tým, ale byl naštvaný, jak byly zprávy zveřejněny.

„Jsem velmi zklamaný, jak byla tato zpráva dnes oznámena," napsal Prost na Instagram. „Bylo dohodnuto, že to oznámíme společně s Alpine F1 Team! Omlouvám se, ale nebyl tam žádný respekt.“

„Nabídku pro sezónu 2022, která mi byla předložena v Abú Dhabí, jsem odmítl z osobních důvodů a měl jsem pravdu. Týmu v Enstone a Viry, budete mi chybět.“

Kromě Prosta skončil už před pár dny také Marcin Budkowski. Před rokem touto dobou pak skončil u týmu překvapivě Cyril Abiteboul. Do týmu by měl naopak přijít Otmar Szafnauer.

Kritika vedení týmu

Na sociálních sítích nebyl Prost příliš konkrétní. Podrobnější informace řekl francouzským médiím.

„Touhou Laurenta Rossiho je být sám a nebýt nikým znečišťován. Řekl mi, že už nepotřebuje rady. Stalo se to v Kataru, ale v Abú Dhabí mi přesto nabídl smlouvu, kterou jsem odmítl,“ řekl Prost pro L'Equipe.

„Laurent Rosi chce odsunout spoustu lidí na vedlejší kolej. Chce veškerou pozornost.“

„Už jsem se nepodílel na rozhodování. Někdy jsem s rozhodnutími nesouhlasil. Jako člen představenstva jsem se o některých rozhodnutích dozvěděl na poslední chvíli. Člověk sice nemusí být vyslyšen, ale měl by být alespoň včas upozorněn. Je to otázka respektu. Vztahy byly čím dál komplikovanější. Cítil jsem, že je v tom hodně žárlivosti. Co se mi nelíbí, jsou vztahy a nedostatek respektu k lidem.“

„Co mě zajímá, je výzva být v týmu, být vyslechnut a podílet se na určitých rozhodnutích. Když vás šéf týmu při příjezdu na okruh ani nepozdraví, tak to znamená, že už to není něco, co vás může bavit. Už tam není ani respekt, takže už to nemůže fungovat.“

Chtěl kandidovat na prezidenta FIA

Alain Prost také prozradil, že byl blízko kandidatuře na šéfa FIA. „Prozradím vám tajemství: chtěl jsem kandidovat na prezidenta FIA, ale už bylo pozdě. Je to role, která by se mi líbila. Chci být jen šťastný a pracovat s lidmi, které mám rád.“