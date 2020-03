Prost o rivalitě se Sennou a o tom, jak se nakonec ze soupeřů stali přátelé

Ayrton Senna by letos oslavil 60. narozeniny. Život trojnásobného mistra světa F1 však ukončila tragická nehoda na okruhu Imole během Velké ceny San Marina v roce 1994.

Prost se Sennou spolu bojovali po téměř celých deset let, kdy byli oba ve formuli 1. Vrcholu jejich rivalita dosáhla na konci 80. let, kdy byli týmovými kolegy u McLarenu. Jejich vzájemná kolize ve Velké ceně Japonska v roce 1989 nakonec zajistila Prostovi titul.

Pro další sezónu Prost přestoupil k Ferrari, jejich rivalita však pokračovala a opět vyvrcholila na japonské Suzuce. Tentokrát se po vzájemné kolizi ale z titulu radoval Senna.

„Není den, aby někdo, koho znám, nemluvil o mně a o Ayrtonovi. Znamená to, že jsme udělali něco, co vydrželo. V těch letech jste si to ale neuvědomovali. Nevím, jak to říct. Bylo to neuvěřitelné,“ řekl Prost pro italský La Repubblica.

Po těchto zkušenostech se v dnešní době většina předních týmů, jejichž jezdci spolu bojují o titul mistra světa, snaží určit jasnou týmovou jedničku a dvojku. V posledních letech musel podobnou rivalitu řešit Mercedes mezi Lewisem Hamiltonem a Nicem Rosbergem, který po zisku svého prvního titulu v roce 2016 ukončil kariéru.

Prost, který nyní působí jako poradce u továrního týmu Renault, ale nevěří, že by se v dnešní době mohl vztah mezi týmovými kolegy vyostřit tak jako v jeho případě se Sennou.

„Nevím, jestli je dnes stejná rivalita jako u mě s Ayrtonem. Časy se změnily, závodní svět je dnes sofistikovanější, změnilo se prostředí a vztahy už nejsou stejné, dokonce ani ty s novináři. Musíme vzít do úvahy také charisma, styly a charaktery jezdců,“ říká.

I když byli velmi často Prost se Sennou vnímání jako velcí soupeři, Francouz vzpomíná na jejich silný přátelský vztah v posledním roce Sennova života.

„Vyhrál jsem (v roce 1993) mistrovství světa tím, že jsem (v Adelaide) dojel na stupních vítězů. Ayrton, který vyhrál, mě ale vzal za ruku a chtěl, abych s ním byl na nejvyšším stupínku. Ten moment změnil náš vztah a teď mohu říct, že to byl skvělý příběh,“ pokračuje Prost.

„Bylo to před a po (působení Prosta ve F1). Předtím se na mě Senna díval jako na jezdce, kterého musí porazit, totální válka. Existují fakta, která to potvrzují. Když jsem pak skončil, došlo k úplnému sblížení. Už neměl stejnou motivaci. Beze mě to bylo, jako by trochu ztratil svůj cíl.“

A připouští. „Dokonce se z nás stali přátelé. Řekl mi soukromé věci ze svého života. Už to nebyl ten Ayrton Senna, který se mnou bojoval na trati. Vzpomínám si, že chtěl, abych se staral o asociaci jezdců. Během týdne mi několikrát volal pro radu.“

A na závěr Prost vzpomíná na osudný víkend v Imole. „Vzpomínám si na ten vzkaz v rádiu v Imole v 1994, než zemřel ('Všem nám chybíš, Alaine'). Poskytoval rozhovor pro francouzskou televizní stanici TF1. Řekl tato slova, věděl, že jsem byl komentátor, ale já nebyl ve studiu. Ukázali mi to až po jeho smrti a já měl slzy v očích,“ říká.

„S odstupem si říkám, že jsem věděl, že tam nebylo něco v pořádku. Svět byl buď se Sennou nebo s Prostem, ale jak to skončilo? Že se naše příběhy zcela propojily. Nejen moje kariéra, ale i můj život. S touto rivalitou/přátelstvím jsem žil navždy,“ uzavírá 65letý Prost.

Foto: Getty Images / Pascal Rondeau, Tony Feder