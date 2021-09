Prost je zásadně proti reverznímu roštu. Pokud projde, ve F1 skončí

F1 zvažovala reverzní rošt už vloni, ale nakonec neprošel. V současné době se diskutuje o budoucnosti sprintů a na stole je opět možnost zavedení reverzních roštů. Například Mattia Binotto by o něm minimálně diskutoval.

Jak by to fungovalo? Startovní rošt pro sprint by neurčila kvalifikace, ale šampionát. Pořadí by se jednoduše otočilo, takže například nyní by startovali z první řady jezdci Haasu, ze druhé Alfy Romeo, pak Williamsu, Cunoda, Stroll atd. Hamilton a Verstappen by startovali z posledních míst.

Podobný sprint by mohl určit pořadí pro závod, nebo být samostatným závodem o menší body.

Proti je Alain Prost, který se v paddocku pohybuje jako poradce Alpine.

„Myslím, že je dobře, že formule 1 zkouší některé věci, ale musíte pochopit, proč to chcete udělat,“ řekl čtyřnásobný mistr světa ve svém podcastu Prost in the Paddock.

„Musíte si položit otázku proč. Formule 1 musí zůstat tradiční. Musíme pochopit, že nejlepší vůz a nejlepší jezdec vyhrávají, protože jsou nejlepší. To je celá myšlenka formule 1.“

„Nesnáším myšlenku obráceného startovního roštu. Nesnáším to. Kdyby ve formuli 1 zavedli obrácený startovní rošt, opustil bych tento sport.“

„Myslím, že je to ta nejhorší věc, kterou můžete pro formuli 1 udělat. Raději bych viděl tým, který dominuje, protože odvedl nejlepší práci, než obrácený startovní rošt. Jsem velký tradicionalista.“