Propadák Red Bullu na domácí půdě. Verstappen sedmý, Cunoda v předposlední řadě

Verstappena kromě pilotů McLarenu, Ferrari a George Russella porazil i Liam Lawson z Racing Bulls, byť rozdíl mezi nimi byl pouhé tři tisíciny sekundy.

Pro Verstappena je sedmé místo vyrovnáním nejhoršího letošního kvalifikačního výsledku z Bahrajnu. Nizozemec přitom od roku 2021 vždy startoval na Red Bull Ringu z pole position.

Stejně jako někteří další piloti musel i Verstappen svůj poslední měřený pokus vzdát poté, co byly kvůli roztočenému Pierrovi Gaslymu ve třetím sektoru Red Bull Ringu žluté vlajky.

„Až do žlutých vlajek to mohlo být potenciálně těsné, ale pole position byla stále na kilometry daleko. Takže to nakonec není tak bolestivé. Třetí trénink nebyl tak špatný, v kvalifikaci to ale bylo všechno pryč. Nebyla tam jediná zatáčka, ve které bych se s autem cítil dobře, což pro kvalifikaci představovalo pochopitelně velký problém,“ řekl pro Sky Sports F1 Verstappen.

„Na průběžné pořadí se nedívám, chci jen udělat to nejlepší v závodním víkendu. Zítra snad dokážeme konkurovat alespoň Ferrari nebo Mercedesu. Ani tím si ale nejsem jistý, protože kvůli vyvážení, které jsme měli v kvalifikaci, to zítra nebude dobré, ale všechno zanalyzujeme.“

Cunoda nepostoupil z Q1

Letos už potřetí skončila kvalifikace pro druhého pilota Red Bullu Júkiho Cunodu už po 18 minutách první části.

Japonec obsadil v rakouské kvalifikaci osmnácté místo.

„Cítím se špatně, protože rychlost byla v průběhu víkendu dobrá a dnes to bylo jen o tom poskládat to dohromady. Je proto frustrující, že kvalifikace nedopadla podle očekávání,“ cituje Cunodu web grandprix.com.

„Už mě unavuje, že to nejde tak, jak bychom chtěli. Musíme to poskládat dohromady, ale mezi prvním a druhým pokusem byl až příliš velký rozdíl. Dost jsem se trápil s vyvážením, oproti prvnímu kolu bylo ve druhém úplně jiné. Mezi těmito jízdami se něco stalo a musíme zjistit, co bylo na autě jinak, mohlo se to týkat nastavení klapek mezi jízdami.“