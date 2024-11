Propad v šampionátu i nedostatek náhradních dílů. Do šachovnicové vlajky v Abú Dhabí to nevzdáme, říká Vowles

Williams na začátku sezóny řešil nedostatek náhradních dílů – nebo spíše nedostatek šasi. V Austrálii musel dokonce Sargeant přenechat Albonovi své šasi, protože tým neměl náhradní.

Na konci sezóny čelí Williams dalšímu problému s nedostatkem náhradních dílů, ale tentokrát z jiných důvodů. V Brazílii měl v průběhu několika hodin tři nehody. V kvalifikaci bourali oba jezdci, přičemž Albonův vůz byl natolik poškozený, že ani nenastoupil do závodu. V závodě pak podruhé boural Franco Colapinto.

„Odvedli úžasnou práci, aby vůz vrátili na trať a já ho znovu zničil,“ řekl Colapinto oficiálním stránkám F1. „Takže je mi jich moc líto.“

„Byl to pro nás velmi těžký den, upřímně řečeno, dnes to nešlo podle našich představ. Myslím, že jsme měli rychlé auto. Zajeli jsme do boxů, abychom nasadili přechodné a bylo tam hodně řek. Tlačil jsem na to, abych zvýšil teplotu pneumatik, a na té velké řece jsem prostě ztratil kontrolu nad autem.“

Tři nehody v jeden den

„Měli jsme tři neuvěřitelně velké nehody v rozmezí pouhých několika hodin a čeká nás obrovské množství práce, abychom se před cestou do Las Vegas, která se uskuteční za několik týdnů, vyřešili situaci s náhradními díly,“ řekl Vowles.

„Povaha formule 1 je taková, že můžete zažít jak ty nejúžasnější pocity a výsledky, tak i ty nejhorší chvíle, které můžete v rámci sportu zažít. Myslím, že je fér říct, že tento víkend je tím druhým z nich.“

„Naši soupeři, Alpine, byli v závodě rychlí, o tom není pochyb. Zasloužili si tyto pozice, ale získali obrovský balík bodů, který je vrátil na velmi vysokou pozici v šampionátu a nás sesadil zpět na deváté místo.“

„Nikdy se ale nevzdávám, dokud není čas se vzdát, a k tomu nedojde, dokud nebudeme v Abú Dhabí a nezavlaje šachovnicová vlajka.“