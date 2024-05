Propad o 14 pozic. Ricciardo si myslí, že měl stejné problémy jako Norris o den dříve

Ricciardo se nedostal z první části kvalifikace a obsadil konečnou 18. pozici. S ohledem na penalizaci z Číny (předjíždění pod SC) ale do závodu odstartuje z posledního místa.

Podle Ricciarda byla jeho situace na první pohled podobná situaci Landa Norrise v poslední části rozstřelu. Na střední směsi byl Norris v prvních dvou částech nejrychlejší. V poslední ale musí jezdci nasadit měkké a Norris se výrazně zhoršil.

„Nevím, co říkal potom, ale viděl jsem jeho kolo a na měkké jel o dost pomaleji. Už na výjezdu z první zatáčky bylo vidět, jak klouže, a byl to průšvih. Tak jsem se upřímně cítil i já.“

„Neměl jsem pocit, že by mi ta druhá sada pneumatik dala to, co bych od měkkých pneumatik typicky očekával. Cítil jsem, že jsme byli tak trochu handicapovaní. Nemáme odpověď na to, proč tomu tak bylo.“

„Nejsem si jistý, jestli měl Lando včera odpověď, ale upřímně jsem cítil jeho bolest. Zvláštní ale bylo, že to začalo už na začátku kola.“

Na dotaz RacingNews365, jak se celkově cítí, když mu o několik hodin dříve dodal výsledek ve sprintu sebevědomí, odpověděl: „Je to frustrující. Není to o tom, že bychom změnili auto a udělali něco jinak a řekli si ‚Sakra! Tohle jsme neměli dělat.‘“

„Ten čas na kolo v tom autě je. Nevím, co se s tou sadou pneumatik stalo. Je to trochu na ho***, protože za tím nejsou žádná fakta, ale cítíte to, když vám to nedává to, co chcete, takže je to frustrující.“

„Když se vrátím zpátky, tak dnešní ráno bylo skvělé. Řekl jsem týmu: ‚Pojďme si to 30 minut užít, abychom na to nezapomněli‘.“

„Samozřejmě jsem to v kvalifikaci nečekal, ale člověk nikdy neví, tento sport je velmi zajímavý a může se velmi rychle změnit.“

Podle Ricciarda byl stejně zmatený i jeho inženýr, takže se na situaci budou muset ještě podívat.

„Dnes jsem byl ve druhé řadě a zítra budu v poslední. Jsem kvůli tomu naštvaný, ale vím, že to není něco, co bychom podělali. Byla to jen nešťastná část víkendu.“