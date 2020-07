Propad Ferrari: Byla na začátku špionážní aféra?

Ferrari sice vloni nebojovalo o tituly, ale dokázalo dojíždět na pódiu a vyhrát závody. Letos mají ale vozy maranellské stáje problém se dostat do třetí části kvalifikace.

Vypadá to, a říkají to i soupeři, že Mercedes zlepšil přes zimu svou pohonnou jednotku, což samozřejmě hraje roli nejen v rozdílu mezi Mercedesem a Ferrari, ale také Mercedesem a Red Bullem a rovněž to „pozvedlo“ Racing Point, McLaren a Williams.

Není to ale hlavní problém. Ferrari samotné má svých problémů více než dost. Mattia Binotto okolo tohoto tématu zatím chodí jako okolo horké kaše. Jednou se dozvíme, že jde o korelaci dat, pak že to Ferrari přehnalo v hledání přítlaku a nakonec, že na Ferrari dopadly loňské technické normy, ale ty jsou vlastně skvělé, protože vyjasnily pravidla a také dopadly na všechny – nejen na Ferrari.

Samotná pravda je poměrně dobře známá. Italská média ale teď žijí něčím trochu jiným. Na začátku všeho mohla být špionáž.

Špionáž ve Ferrari?

Je to nějakých 13 let, co formulí 1 otřásla slavná kauza Spygate, při které putovaly nákresy z Maranella do Wokingu.

Podle novináře Giorgia Terruzze hrála špionáž hlavní roli také tentokrát, i když informace tekly přes konkurenční tým do sídla FIA.

Pohonná jednotka Ferrari byla v centru pozornosti soupeřů po celý loňský rok, i když žádný protest nikdo nepodal. FIA ji několikrát prověřovala, ale nic nelegálního nenašla.

Pak ale přišla Velká cena Itálie, kterou vyhrál Charles Leclerc a výkon pohonné jednotky byl podle soupeřů v závodě až příliš silný... až podezřele silný.

Jeden ze soupeřů Ferrari a někdo, kdo „znal nejlépe střežené tajemství Ferrari“ předali informace o pohonné jednotce FIA. Ta nemohla dokázat, že Ferrari podvádí, a tak se zrodila ona slavná tajná dohoda, o jejíž existenci se svět dozvěděl pár minut před koncem letošních předsezónních testů. FIA také už vloni vydala několik technických směrnic a zavedla druhý senzor pro měření průtoku paliva.

Armageddon

Ferrari se probudilo do nového dne, který srazil formu rudých vozů hned na dvou frontách. Vůz přišel o pár desítek koní výkonu. Kromě toho byl ale letošní vůz stavěn tak, aby minimalizoval slabé stránky svého předchůdce – tedy zrychlil v pomalých zatáčkách. Výkon na rovinkách Ferrari neřešilo, protože ho bohatě kompenzovalo svým výkonným motorem. Ten ale teď nemá. SF1000 v důsledku toho výrazně ztrácí na rovinkách.

Náprava nebude snadná. Ferrari může postupně upravit letošní vůz, ale větší krok lze očekávat až v příštím roce, kdy bude moci nasadit nový motor a také postavit jiný vůz – ačkoliv ne úplně jiný. Pravidla totiž vývoj částečně zmrazila. Naštěstí pro Maranello se to netýká aerodynamických částí.