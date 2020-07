Promotér GP Brazílie nesouhlasí s důvody pro zrušení závodu

Interlagos je v kalendáři formule 1 stálicí. Okruh v Sao Paulu je každoročně dějištěm nervy drásající podívané. V původní verzi kalendáře pro rok 2020 se měla GP Brazílie jet 15. listopadu.

Tento týden však Formula One Group poslala dopis promotérovi brazilského závodu Tamási Rohonyimu, ve kterém se oficiálně potvrzuje zrušení závodů v Sao Paulu, Austinu i Mexico City.

Důvodem pro vypuštění velké ceny v nejlidnatější jihoamerické zemi je negativní vývoj kolem koronavirové krize.

Maďarský rodák Rohonyi však s rozhodnutím nesouhlasí a odůvodnění považuje za neakceptovatelné.

„Samotné zrušení nás příliš nepřekvapilo. Nemůžeme ale přijmout důvody, které nám byly sděleny. Mluví o vzrůstajících počtech nakažených pro celou Brazílii. Ale takhle plošně to brát nelze, to je jako byste srovnávali Kalifornii s Floridou.

Situaci ve státě a městě Sao Paulo máme dobře zmapovanou, známe všechna důležitá čísla. Prostřednictvím našeho lékaře jsme je zaslali lékařské komisi FIA. Náš člověk je navíc viceprezidentem komise.

Statistiky pro Sao Paulo jsou velmi příznivé. V porovnání s takovou Anglií na tom ani Brazílie není zas tak zle, o Sao Paulu ani nemluvě. Takže důvody pro zrušení podle nás zkrátka neobstojí. Jako by prostě hledali záminku, proč k nám nepřijet,“ řekl Rohonyi v rozhovoru pro Motorsport.com.

Podle Rohonyiho bude zrušení závodu pro Interlagos skutečně velkou finanční ránou. Okruh se tak možná bude bránit soudní cestou:

„Přijde mi poněkud zvláštní, jak zjednodušeně k celé situaci formule 1 přistupuje. Řeknou – jé, nastala pandemie, je nám líto, ale nepřijedeme. Nechceme a nemůžeme.

V dopise také stálo, že obavy ze závodu na Interlagosu vyjádřila pětice týmů. Pokud ale vím, žádná smlouva neudává, že se závod formule 1 bude nebo nebude konat na základě toho, zda se týmy cítí na cestu do dějiště.

Existuje jediný způsob, jak lze zrušit dohodu o pořádání závodu. Ale nijak se to netýká vyšší moci. Radíme se s právníky, protože tenhle krok pro město i mou společnost představuje obrovské ztráty. Když na nějakou akci jdou veřejné finanční prostředky, potřebujete skutečně skálopevný důvod pro zrušení dané akce. Jinak můžete mít na krku žalobu.

Představitelé místní samosprávy mi jasně řekli, že máme platný kontrakt, a tak bychom ho měli dodržet. Kdyby to šlo, závod bychom samozřejmě uspořádali, ale když nám to neumožní samotná formule 1, není to už naše chyba.“