Prokleté první kolo. Sainz dojel v Imole jen do třetí zatáčky

Zahrabaný ve štěrkové únikové zóně zůstal Španěl už před dvěma týdny na městské trati v australském Melbourne, kde po vlastní chybě také skončil už v prvním kole závodu.

V Imole byl v prvních zatáčkách na mokré trati v souboji s Danielem Ricciardem z McLarenu, když mezi nimi došlo ke kontaktu a oba skončili mimo trať.

„Z nějakého důvodu Daniel najel na obrubník. Nechal jsem mu spoustu prostoru, on ale zřejmě přišel o kontrolu nad přední části auta, narazil do mě a v nešťastné situaci jsem zůstal znovu uvězněný ve štěrku,“ řekl Sainz k incidentu v šikaně Tamburello.

„Opravdu si myslím, že jsem nemohl udělat nic jinak. Je to velmi špatné, musím říct, že je to rozhodně těžký okamžik.

„Samozřejmě jsme chtěli před fanoušky odjet dobrý závod, stále bylo před námi 63 kol, takže být sestřelen ze závodu ve třetí zatáčce je špatné. V životě sportovce jsou ale vždy tyto těžké momenty a teď je čas, abych si tím prošel. Dokud ale budu pokračovat v tvrdé práci, jsem si jistý, že dobré momenty přijdou.“

Ricciardo dojel poslední

Kolize v úvodních zatáčkách poznamenala také Ricciardův závod. Ačkoliv pilot McLarenu mohl pokračovat, závod v Imole dokončil na osmnácté pozici s kolem ztráty jako poslední klasifikovaný pilot.

„Podívám se teď na záznam a uvidím, jestli jsem s tím něco mohl udělat, nebo jednoduše bylo tak mokro. V hlavě si říkáte 'mohl jsem být opatrnější, jet trochu pomaleji'. Jakmile jste ale tou osobou vy, pak vám to udělá někdo jiný nebo někdo jiný bude na vnitřní straně,“ řekl Ricciardo.

„Tím, že budete opatrnější, se někdy můžete dostat do většího nebezpečí, že se dostanete do sendviče nebo tak, je to složité. Podívám se ale na záznam a půjdu se Carlosovi omluvit. Omluva nic nezmění, ale alespoň pro teď je to vše, co mohu udělat.“