Projekt Cadillacu v F1 vypadá velmi zajímavě, tvrdí Mick Schumacher

Mick Schumacher se stále nevzdává šance na návrat do formule 1.

Na konci letošní sezony uplynou již dva roky od chvíle, kdy Mick Schumacher naposledy startoval ve velké ceně vozů F1.

Německý pilot nicméně od konce svého působení v týmu Haas, jehož barvy hájil v letech 2021 a 2022, příliš nezahálí, když nejprve dva roky zastával roli rezervního jezdce u Mercedesu, a vedle toho od sezony 2024 působí s týmem Alpine v MS vytrvalostních vozů FIA WEC.

A ačkoliv s přibývajícím časem Schumacherovy šance na comeback do královny motorsportu klesají, samotný závodník se nechce účinkování v F1 definitivně vzdávat.

„Formule 1 je pro mě téma, které je mi velmi blízké. Formuli 1 miluju už od dětství. Nikdy mi nezmizela z očí,“ uvedl syn sedminásobného mistra světa v rozhovoru pro New York Times.

Teoretické šance na návrat do F1 Schumacherovi zvyšuje ohlášený příchod stáje Cadillac, která v seriálu mistrovství světa začne působit od sezony 2026.

„V současné době vzniká skvělý projekt, určitě jde o zajímavou věc,“ prohlásil 26letý závodník na adresu plánů stáje Cadillac.

Schumacher již v tomto směru podle všeho udělal první krok, když se měl během květnové GP Miami setkat se zástupci nového týmu přímo v padoku velké ceny.

„Bylo důležité být zpět v padoku formule 1. Je to úžasné místo,“ poznamenal Schumacher, který věří, že by měl případným zájemcům z F1 o jeho služby co nabídnout.

„Od doby, kdy jsem měl na svém kontě dvě sezony v F1, jsem se hodně posunul. Byl jsem rezervním jezdcem Mercedesu a vedle toho jsem spolupracoval s McLarenem a Williamsem, kde jsem získal mnoho zkušeností. Být součástí různých týmů bylo velmi zajímavé,“ přiblížil šampion F2 z roku 2020 s tím, že se toho mnoho naučil i v současném angažmá ve FIA WEC.

„Je spousta různých faktorů, které ze mě určitě udělaly lepšího jezdce. V kombinaci s mým působením u Mercedesu mi to velmi pomohlo při budování mých schopností“ dodal Schumacher.