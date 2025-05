Prohlášení tří nejlepších jezdců ze sprintu F1 v Miami

Start do sprintu byl kvůli dešti nejprve o půl hodiny odložen a po dvou kolech za safety carem odstartován z pevných pozic.

Z pole position startující Antonelli nedobrzdil do první zatáčky a propadl se na čtvrté místo. Do čela se dostal Piastri. Vedoucí muž průběžného pořadí vedl až do začátku druhé poloviny sprintu, kdy trať postupně osychala a jezdci zajížděli k mechanikům pro pneumatiky do sucha.

Ve 14. kole zajel do boxů i Piastri a vedení se ujal Norris. Tomu následně nahrála do karet nehoda Fernanda Alonsa, po které na trať vyrazil safety car. Norris byl zrovna v tom momentu v boxech a vrátil se na trať na prvním místě. Safety car dovedl piloty až do cíle.

Stejné štěstí měl v Miami Norris i vloni, kdy zde dosáhl na své první vítězství ve F1.

„Zdá se, že mám v tuto chvíli v Miami docela štěstí, jsem šťastný. Rychlost byla velmi dobrá. Tyto závody jsou vždy složité, nikdy nevíte, kdy zastavit v boxech. Lewisovi (Hamiltonovi) se vyplatila brzká zastávka, měl dobrou strategii. Nebo zůstanete na trati déle a možná vyjede safety car,“ řekl Norris v rozhovoru, který cituje Sky Sports F1.

„Vyšlo mi to dva roky po sobě. Raději bych byl, kdyby se tohle stalo zítra, ale beru to. Jsem šťastný. Tým odvedl dobrou práci, byla to zábava.“

Piastri: Závody jsou kruté

Smůlu na výjezd safety caru měl naopak v cíli druhý Piastri, který vedl první polovinu závodu.

„Udělal jsem v podstatě všechno správně. Z druhého místa jsem trochu zklamaný, ale tak to někdy chodí. Závody jsou docela krutý byznys,“ řekl v rozhovoru po sprintu.

„Snad to znamená, že budu mít trochu štěstí dnes odpoledne v kvalifikaci a zítra. Další skvělý start a dnes jsem musel ukázat ostré lokty. Mám z toho radost.“

Hamilton i ve druhém sprintu s trofejí

Lewis Hamilton z Ferrari vyhrál první letošní sprint v Číně. V tom druhém v Miami dosáhl na třetí místo po startu z šesté příčky.

„Mám z toho obrovskou radost! Zatím to byl náročný rok. Nikdy bych neřekl, že bude v Miami pršet. Bylo to poprvé, kdy jsme všichni tady byli na mokré trati,“ řekl Hamilton v televizním rozhovoru po závodě, jehož slova cituje Sky Sports F1.

„Na přechodných pneumatikách jsem se opravdu, opravdu trápil. Myslím, že se s nimi potýkali všichni. Nakonec jsem se rozhodl, zariskoval jsem a vyplatilo se to. Rád bych měl k dispozici ještě pár kol, abychom zabojovali s kluky vpředu, ale jako vždy velká gratulace McLarenu.“