Prohlášení tří nejlepších jezdců ze sprintu F1 v Kataru

Norris po startu z prvního místa vedl ve sprintu necelých 19 kol, na kterých byl sobotní krátký závod na okruhu Losail vypsán. O vedení přišel až pár desítek metrů před cílem, kdy za poslední zatáčkou zvolnil a přepustil první pozici Piastrimu.

Během sprintu v brazilském São Paulu naopak Piastri první pozici přepustil Norrisovi, který v té době ještě měl šanci připravit Maxe Verstappena o letošní titul. Nyní je ale o celkovém letošním vítězi již rozhodnuto a Norris si tak mohl dovolit se týmovému kolegovi revanšovat.

„Celý závod to bylo o bránění! Měl jsem dobrý start a první zatáčku, ale neměl jsem takovou rychlost. Myslím, že jsem až příliš brzy zničil přední pneumatiky,“ řekl vítězný Piastri.

„Ve zbytku sprintu jsem se trochu trápil, ale skvělá týmová práce,“ připomenul Australan skutečnost, že díky Norrisově pomoci mohl při bránění Russella využít systému DRS.

„Bez té pomoci by to byl mnohem náročnější sprint. Je fajn, že má McLaren první dvě místa.“

Norris: Tým mi řekl, ať podržíme pozice

Norris potvrdil, že během sprintu pomáhal Piastrimu v boji s Russellem tím, že mu poskytoval možnost využít DRS.

„Získali jsme první dvě místa, to jsme dnes chtěli. Máme maximální počet bodů, takže jsme šťastní. Rychlost byla dobrá, možná jsem mohl tlačit trochu více, chtěli jsme ale ostatní udržet za sebou, takže jsme se snažili si vzájemně pomoci, abychom nedovolili Georgeovi se přiblížit,“ řekl Norris.

Před cílem ale první pozici přenechal Piastrimu a dojel za ním o 136 tisícin sekundy. Russell ztratil na Piastriho čtyři desetiny.

„Bylo to možná trochu těsnější, než jsem chtěl, ale už od Brazílie jsem plánoval to udělat. Myslel jsem, že to bude nejlepší. Tým mi říkal, ať to nedělám, ale já si řekl, že to udělám. Upřímně, je mi to jedno. Nejsem tu proto, abych vyhrával sprinty, jsem tu pro vítězství ve velkých cenách a v šampionátu, to ale nejde podle plánu. Udělal jsem to nejlepší a těším se na zítřek.“

Russell nenašel recept na mclareny

George Russell z Mercedesu se většinu sprintu snažil najít cestu před Piastriho. I díky Norrisově pomoci se mu to ale nepodařilo a on tak získal šest bodů za třetí místo.

„Párkrát to bylo v nájezdu do první zatáčky velmi těsné. Každé kolo to bylo velmi frustrující, když Lando zvolnil, aby dal Oscarovi DRS. Rozumím, proč to udělali, když tady ale bojujete, chcete udělat závod pro fanoušky. Dost mě to rozčilovalo,“ řekl Russell.

„Nicméně třetí místo, večerní kvalifikace je ta důležitá. Lando měl dobrou rychlost, Oscar se trápil, takže by bylo zajímavé střetnout se přímo s Landem, abychom viděli skutečnou rychlost.“