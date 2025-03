Prohlášení tří nejlepších jezdců ze sprintu F1 v Číně

Sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton si připsal první vítězství po svém přestupu do Ferrari, když s téměř sedmisekundovým náskokem vyhrál sobotní sprint v rámci Velké ceny Číny. Mezi třemi nejlepšími ho doplnili Oscar Piastri z McLarenu a jezdec Red Bullu Max Verstappen.

Hamilton si pohlídal start z pole position a do první zatáčky nedal druhému Verstappenovi šanci zaútočit. V průběhu celého sprintu Brit velmi těžil zejména ze vzájemného souboje Verstappena s Piastrim.

„Když jsem se dnes probudil, cítil jsem se skvěle. První závod (v Austrálii) byl náročný. Myslím, že hodně lidí opravdu podceňuje, jak prudký kopec musíte překonat, když jste v novém týmu, musíte se aklimatizovat a vyladit komunikaci,“ řekl Hamilton.

„To množství kritiků a lidí, co jsem slyšel nadávat, to zjevně nechápalo, možná proto, že nikdy neměli tu zkušenost nebo si toho nebyli vědomi.

„Je skvělé přijet sem a cítit se v autě pohodlně, protože v Melbourne jsem se tak rozhodně necítil. Od prvního kola o tomto víkendu jsme v tom. Inženýři a mechanici odvedli skvělou práci při ladění vozu. Bylo těžké starat se o pneumatiky, ale potíže měli všichni.“

Ve sprintu se toho Piastri hodně naučil

Klíčový moment sprintu pro Piastriho přišel v 15. kole, kdy si na zadní rovince s pomocí systému DRS vyšlápl na do té doby druhého Verstappena. Během posledních čtyř kol si na něj navíc vyjel třísekundový náskok.

„Byl to produktivní sprint. Dojet druhý je vždy dobrý výsledek, hodně jsem se toho naučil. Rychlostně jsme dnes na Lewise nestačili, máme ale pár dobrých nápadů pro dnešní odpoledne (kvalifikaci) a pro zítřek. Tak uvidíme, jestli budeme o tu pozici lepší,“ řekl Piastri.

„Máme dobrou rychlost, ale tento víkend máme konkurenci, jelikož Ferrari se zdá být rychlé.“

Verstappen neudržel druhé místo

O jednu pozici oproti startu si ve sprintu na okruhu v Šanghaji pohoršil Max Verstappen.

Mistr světa z posledních čtyř let se v úvodních kolech snažil držet Hamiltona, ten si ale rychle vybudoval náskok a nedovolil Nizozemci využít DRS. Jezdec Red Bullu se tak naopak musel bránit Piastrimu. Zvládl to do 15. kola, kdy jej mladý Australan překonal.

„Snažil jsem se to zkusit, protože jsem měl za sebou Oscara, který zůstával v DRS. Bohužel, posledních osm kol jsme na ostatní rychlostně nestačili, takže jsem se jen snažil přežít,“ řekl Verstappen.

„Třetí místo rozhodně beru. Bylo obtížné starat se o pneumatiky, ale v pořádku, pokusíme se být lepší. Celkově nám chybí trochu rychlost, takže musíte více tlačit, což ničí naše pneumatiky.“