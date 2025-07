Prohlášení tří nejlepších jezdců ze sprintu F1 v Belgii

Piastri v páteční sprintové kvalifikaci deklasoval konkurenci o téměř půl sekundy. V prvním kole na rovince Kemmel se ale nedokázal ubránit z druhého místa startujícímu Verstappenovi.

Ten si následně v průběhu celého 15kolového sprintu na okruhu ve Spa-Francorchamps bez větších potíží jen hlídal vedoucí pozici a dojel si pro osm bodů za vítězství ve sprintu.

„Vyšlo to opravdu dobře. Start byl naše jediná příležitost a do páté zatáčky mi to vyšlo. Věděl jsem, že bude velmi těžké je udržet za sebou, takže to byla s DRS a využitím baterie taková hra na kočku a myš,“ řekl Verstappen v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Celý závod byl (Piastri) v sedmi desetinách, takže jsem si nemohl dovolit dělat velké chyby. Jen jednou jsem drobně probrzdil do poslední šikany, ale kromě toho to pro nás je skvělý výsledek, že jsme je udrželi za sebou. A vyhrát tady ve Spa, ano, je to sprintové vítězství, ale stále se počítá a mám velkou radost, co se nám tady povedlo.

„Musíte jet přes limit. Na trati, kde je práce s pneumatikami důležitá, jsem zajel 15 kvalifikačních kol, abych je za sebou udržel. Nebylo to snadné, ale zvládli jsme to a mám z toho velkou radost.“

Piastri: Chyběla mi rychlost na rovinkách

Ačkoliv v páteční kvalifikaci nadělil Piastri druhému Verstappenovi 477 tisícin sekundy, na dlouhých rovinkách belgického okruhu nedokázal v závodním režimu odpovědět na ztrátu vedení. Ani s pomocí DRS výrazněji Verstappena neohrozil a skončil druhý.

„Dělal jsem maximum, abych si našel cestu na rovinkách a aby se za mnou nevyvezl na startu, ale neměl jsem dostatečnou rychlost na rovince a neměl jsem rychlost ani v dalších 15 kolech,“ řekl v televizním rozhovoru Piastri.

„Je to dobrý výsledek, dobré body. Je to jen sprint, hlavní body se rozdávají zítra, takže jsem šťastný, ale frustrovaný, že jsem ho nedokázal předjet.“

Na otázku, co musí McLaren změnit v nastavení, aby se podobná situace neopakovala také v nedělním závodě, Australan odpověděl: „Skvělá otázka. Počasí na zítra vypadá celkem špatně, takže nechcete příliš sundávat křídla, ale nechci ani, aby se opakovala situace ze sprintu. Budeme se na to muset podívat a uvidíme, co můžeme udělat.“

Norris doufal v bitvu Verstappena s Piastrim

Třetí Norris v prvním kole svou pozici ztratil ve prospěch Charlese Leclerca, který na Brita v barvách McLarenu zaútočil v nájezdu do Les Combes. Ve čtvrtém kole si ale Norris vzal třetí pozici zpět.

Během čtyř kol stáhl dvousekundovou ztrátu na Piastriho a ve druhé polovině sprintového závodu jel těsně za vedoucí dvojicí. V televizním rozhovoru po závodě pak Norris přiznal, že neměl v plánu zaútočit na svého týmového kolegu na druhém místě.

„Moc se toho nestalo! Trocha zábavy na startu. Možná jsem mohl mít trochu lepší pozici. Jinak bylo náročné dostat se před Maxe, odjel dobrý závod,“ řekl Norris v televizním rozhovoru.

„Neměl jsem v úmyslu nikoho předjíždět, pokud se Oscar nedostane před Maxe. Zajeli dobrý závod. Doufal jsem, že budou trochu bojovat, ale Red Bull byl na nás na rovinkách až příliš rychlý. Možná bychom pro kvalifikaci měli udělat nějaké změny, nevím. Znovu to posoudíme a uvidíme, co můžeme udělat.“