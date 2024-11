Prohlášení tří nejlepších jezdců z kvalifikace F1 na Velkou cenu São Paula

Na nedělních 7:30 místního času musela být přesunuta kvalifikace formule 1 kvůli silnému sobotnímu dešti. V São Paulu prší také od nedělního rána, situace se ale natolik zlepšila, že bylo možné kvalifikaci odjet. Pět velkých nehod ale způsobilo pět přerušení kvalifikace a překvapivé výsledky.

Pole position pro závod, který by měl startovat již v 16:30 SEČ, si nakonec vybojoval Lando Norris z McLarenu. Druhý muž průběžného pořadí přitom jen těsně postoupil jako patnáctý z první části kvalifikace. Nakonec vyrazí z nejvýhodnější pozice, a navíc lídr průběžného pořadí Max Verstappen, na kterého pilot McLarenu ztrácí 44 bodů, bude startovat až sedmnáctý.

„Na začátku kvalifikace jsem se hodně trápil. Během kvalifikace jsem musel hodně pracovat, musel jsem se zlepšit v mnoha oblastech, ale to se mi přesně povedlo. Jsem trochu překvapený, že jsem na pole position, ale zajel jsem dobrá kola. Na konci jsem se cítil dobře,“ řekl Norris.

„Bylo to těžší, než to vypadá v televizi. Viděli jste, kolik jezdců vyjelo mimo trať a bouralo do bariér. Bylo jednoduché skončit špatně, ve zdi nebo tak, že nebudete moci nastoupit odpoledne do závodu.“

Russell je spokojen

O kompletní britskou první řadu na roštu brazilské velké ceny se postaral druhý George Russell z Mercedesu, který za Norrisem zaostal o 173 tisícin sekundy.

„Jsem opravdu rád, že stojím na druhém místě. Miluji to. Připomíná mi to období motokár, kdy jsem vstal a snídal v závodní kombinéze, vyšel jsem ven a jezdil. Možná by měli popřemýšlet nad změnou formátu, možná tohle je ono,“ řekl Russell k brzké nedělní kvalifikaci.

„Byla to skvělá kvalifikace, uvidíme, co dokážeme v závodě,“ dodal Russell, jehož týmový kolega z Mercedesu Lewis Hamilton vypadl už v první části kvalifikace a na roštu bude patnáctý.

Cunoda slaví nejlepší kvalifikaci v kariéře

Nejlepší kvalifikační výsledek kariéry přinesla mokrá kvalifikace v Brazílii Júkimu Cunodovi z týmu VCARB. Ten se ztrátou 706 tisícin sekundy obsadil třetí místo a ve druhé řadě bude s Estebanem Oconem z Alpinu. V řadě za sebou navíc bude mít svého týmového kolegu Liama Lawsona a Charlese Leclerca z Ferrari.

„Bylo to náročné, ale užil jsem si to. Hned jsem věděl, že budeme mít dobrou rychlost. Udělali jsme pár chyb, zároveň jsme ale měli také trochu štěstí. Tým odvedl opravdu dobrou práci,“ řekl Cunoda.

„Já měl jeden dramatický moment, naštěstí jsem byl ale daleko od bariéry. Cítím se mnohem lépe než včera, auto bylo dobré, v dešti jsme měli rychlost.“