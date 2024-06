Prohlášení třech nejlepších ze sprintu F1 v Rakousku

Max Verstappen si připsal dalších 8 bodů poté, co vyhrál sprint formule 1 v rámci Velké ceny Rakouska před dvojicí pilotů McLarenu.

Do sprintu, který byl o jedno kolo zkrácen kvůli fotografům stojícím v zakázaném prostoru, vyrážel pilot Red Bullu z první pozice. Tu si pohlídal až do cíle kromě pár set metrů pátého kola, kdy na něj ve třetí zatáčce úspěšně zaútočil Lando Norris, ale Verstappen si hned za následující rovinkou v nájezdu do čtvrté zatáčky vzal vedení zpět.

„Bylo to velmi dobré první kolo, jakmile se ale otevřelo DRS, bylo velmi těžké se z něj dostat. Pár zajímavých soubojů, ale jakmile jsem se dostal z dosahu DRS, mohl jsem si jet svůj závod a bylo to lepší,“ řekl Verstappen.

„Mohli jste vidět, že (McLaren) měli dvě auta, která jela naplno, aby mi to zkomplikovala. Musíme se před zítřkem zamyslet nad některými věcmi, protože to bude delší a náročnější závod na pneumatiky.“

Piastri: Chtěl jsem zároveň předjet Landa i Maxe

Když do čtvrté zatáčky Verstappen vrátil Norrisovi vedení, využil toho k postupu vpřed i Norrisův týmový kolega Oscar Piastri, který jel do té doby třetí, ale v cíli bral druhé místo.

„Dojel jsem o pozici lépe, než jsem startoval. Ve druhé polovině závodu jsem ale neměl úplně rychlost. V jednu chvíli jsem si myslel, že mi Max s Landem vydláždí cestu, abych se před ně dostal, ale nebylo tomu tak,“ řekl Piastri.

„Viděl jsem, že celkem tvrdě bojují a viděl jsem, že útok do čtvrté zatáčky přišel docela pozdě a věděl jsem, že bude šance na výjezdu. Doufal jsem, že bych mohl předjet oba, ale nevyšlo to.

„O kolo později jsem měl možná příležitost se před Maxe dostat, ale pak jsem neměl rychlost. Být trpělivý na startu se vyplatilo.“

Nechal jsem otevřené dveře jako amatér, zpytuje svědomí Norris

Čtvrtá zatáčka pátého kola přinesla pro Norrise nejhorší moment závodu, kdy se po krátkém vedení propadl až na třetí místo. Kromě Verstappena jej totiž překonal ještě týmový kolega Piastri.

„Hezký závod mezi námi, hlavně na začátku s Maxem to byla zábava. Některé věci jsem v souboji rozhodně mohl udělat lépe. Rychlost vozu byla velmi dobrá, hlavně na konci závodu. Snažil jsem se dostat před Oscara, ale neměl jsem rychlost. Byl to dobrý závod, dobrá práce týmu,“ řekl Norris.

Podle Norrise měl Verstappen takovou rychlostní převahu, že ani týmová spolupráce s Piastrim by nevedla k vítězství.

„Nemyslím si. Jsme tu, abychom závodili, a bylo velmi těžké předjíždět. Nemyslím, že jsme měli rychlost bojovat s Maxem, byl na nás až příliš rychlý.

Norris také lituje toho, jak přistoupil k souboji s Verstappenem poté, co se dostal do vedení.

„Jakmile se situace uklidní a pneumatiky se zahřejí, je to obtížné, takže jsem musel na plno využít příležitosti. Pak jsem to ale pokazil a nechal jsem otevřené dveře jako amatér. Něco můžeme zlepšit, ale zítra s nimi rozhodně můžeme bojovat.“