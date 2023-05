Profesor Wolff. Šéf Mercedesu bude vyučovat na Harvardu

Toto Wolff bude mít na Harvard Business School kurz pro studenty prvního a druhého ročníku MBA.

Toto Wolff bude vyučovat. Na Harvard Business School bude mít kurz pro studenty MBA s názvem Mercedes F1: Leading a High-Performance Team, který asi není potřeba překládat.

Vzhledem k tomu, že Wolffův program je během sezóny formule 1 skutečně nabitý, proběhne kurz poprvé v lednu 2024.

Na kurzu bude spolupracovat s profesorkou Anitou Elberse. Rodačka z Nizozemska sledovala Wolffa v průběhu sezóny 2021. Studovala způsob jeho fungování a napsala případovou studii s názvem Toto Wolff and the Mercedes Formula One Team, která vedla k Wolffovým předchozím vystoupením na univerzitě v Massachusetts.

Dvojice také spolupracovala na článku v prestižním časopise Harvard Business Review s názvem Number One in Formula One, který shrnuje Wolffův přístup k vedení.

„Je mi velkou ctí a výsadou pokračovat ve spolupráci s neuvěřitelně bystrými mladými mozky na Harvardu,“ řekl Wolff.

„Kdykoli vstoupím na akademickou půdu, jsem inspirován zvídavostí a ctižádostí studentů a odcházím nabitý energií z výjimečného prostředí, které vytvářejí společně s vynikajícími pedagogy.“