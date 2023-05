Prodej nebude a Mekies bude úřadovat z Faenzy. Marko nastínil budoucnost týmu AlphaTauri

V posledních měsících se hodně spekulovalo o budoucnosti AlphaTauri. Nakonec k žádným zásadním změnám, pokud jde o majitele a sídlo týmu, nedojde.

Budoucnost týmu AlphaTauri byla nejasná poté, co se objevily zprávy, že nový generální ředitel Red Bullu Oliver Mintzlaff není spokojen s výkonem týmu z Faenzy.

Nedávno bylo oznámeno, že dlouholetý šéf týmu Franz Tost na konci sezony odejde a nahradí ho Laurent Mekies z Ferrari. Generálním ředitelem týmu se stane bývalý generální sekretář FIA Peter Bayer.

Red Bull měl zvažovat prodej týmu, ale ten byl nyní vyloučen. Továrna AlphaTauri ve Faenze zůstane hlavním centrem týmu, ale tým bude zaměstnávat také více zaměstnanců ve své britské pobočce v Bicesteru.

„Rozhodnutí již padlo. AlphaTauri zůstane plně ve vlastnictví Red Bullu a bude nadále fungovat jako juniorský tým,“ řekl Helmut Marko pro Formel1.de na YouTube.

Podle Marka však Mintzlaff požádal tým, aby „využil co nejvíce synergií s týmem Red Bull Racing, jak to umožňují předpisy“, což znamená přesunout více zaměstnanců do Bicesteru, který je jen kousek od sídla Red Bullu F1 v Milton Keynes.

„Spolupráce s Red Bull Racing bude užší, a to i z hlediska omezení nákladů a synergií. Se svým know-how, které získal ve FIA, je (Bayer) velmi důležitý. To se samozřejmě promítne i do Red Bull Racingu.“

Marko však zdůraznil, že ačkoli „bylo zvažováno mnoho možností“, základna týmu ve Faenze zůstane a „zbytek zaměstnanců zůstane v Itálii“ – včetně Bayera a Mekiese.

Odcházející ředitel týmu Tost uvedl, že rovnoměrnější rozdělení mezi Faenzu a Bicester je správné rozhodnutí. Ve Velké Británii je více lidí se zkušenostmi z F1. Přesun do Itálie se pro ně a jejich rodiny často stává překážkou.