Proč všechno komplikujeme, ptá se Tost. Navrhuje zrušení zahřívacích dek

Formule 1 v minulosti diskutovala o možnosti, že budou zahřívací deky zrušeny. Dokonce se s tím v podstatě počítalo od letošní sezóny v souvislosti s přechodem na 18palcové pneumatiky. Revoluční změny byly kvůli pandemii odloženy, ale ještě dávno předtím si F1 zrušení zahřívacích dek rozmyslela.

Nyní jsou zahřívací deky opět tématem v paddocku a to kvůli defektům v Baku, které podle Pirelli souvisely s tlakem pneumatik. Mezi teplotou a tlakem je přímý vztah. Existuje podezření, že týmy pneumatiky před vyjetím na trať (a změřením teploty) nahřejí až příliš a jakmile se dostanou na normální teplotu, tlak poklesne pod minimální úroveň.

V příštím roce už to nebude téma, protože F1 bude tlaky měřit po celou dobu standardizovanými senzory. Co ale samotné deky?

„Před třemi nebo čtyřmi lety jsem velmi prosazoval, abychom se těchto dek zbavili,“ řekl Tost. „Před čtyřmi nebo třemi týdny jsem schválil objednávku na nové deky na pneumatiky pro příští rok v hodnotě 375 000 eur. Ptám se sám sebe – na co?“

„Zaprvé, jsme za tyto deky na pneumatiky utratili sakra hodně peněz. Zadruhé, je to teď technicky velmi složité, je to věda. Nejde jen o to, aby se zahřívaly pneumatiky, jde o to, aby se zahřívaly ráfky, kostra a povrch.“

„Na tomto procesu pracuje v každém týmu čtyři až pět inženýrů. Pak je tu ještě udržitelnost. Na provoz tohoto procesu s ohřevem pneumatik potřebujeme hodně energie.“

Podle Tosta by se zrušením vyřešily i diskuse okolo ohřevu a tlaků. „Bylo by to tak snadné, žádné deky a FIA by měla přijít se senzorem, který by měřil pouze tlak,“ řekl Tost. „To je všechno.& Pokud nebudou žádné deky a FIA bude moci kontrolovat tlak v pneumatikách, bude to snadné. Jen si kladu otázku, proč všechno komplikujeme. Pirelli nám prostě musí dodat pneumatiky, které v těchto podmínkách fungují.“

„V dřívějších dobách F1 neměla zahřívací deky, je to už dávno, ale je to možné. Ostatní kategorie také nemají deky na pneumatiky. A příští rok začneme s úplně novými pneumatikami.“

Rosberg to vidí stejně

Podobný názor má také Nico Rosberg. Ve Sky označil používání dek za „celkem zbytečné“, zejména s ohledem na vysokou spotřebu energie během celé závodní sezóny. Podle Sky je tato spotřeba (pro celou formuli 1) stejně vysoká jako spotřeba rodinného domu.

„A pro nás by bylo jen napínavější, kdyby museli vyjet z boxů se studenými pneumatikami a pak bojovat,“ řekl Rosberg. „Takže jistě, já jsem také pro.“