Proč Verstappen zajel do boxů? Red Bull neviděl zlomené zavěšení a nečekal, že vyjede safety car

Red Bull nečekal, že incident Nycka de Vriese ve Velké ceně Ázerbájdžánu formule 1 vyvolá výjezd safety caru. Vedoucí Max Verstappen proto zajel do boxů, což jej ale připravilo o vedení.

Verstappen se v úvodu závodu v ulicích Baku dostal před Charlese Leclerca startujícího z pole position. Když mu začaly odcházet zadní pneumatiky, zamířil v 10. kole do boxů.

Krátce před tím na trati zastavil Nyck de Vries poté, co se v páté zatáčce otřel se svým vozem o zeď a zůstal stát.

Nejprve jen v místě incidentu byly žluté vlajky, vedení závodu následně vyslalo na trať safety car, aby mohl být vůz odtažen.

Výjezd safety caru zahrál do karet druhému Sergiu Pérezovi a Leclercovi, kteří zajeli do boxů a posunuli se před Verstappena.

S pilotem Ferrari si mistr světa poradil, na Péreze už Verstappen ve zbytku závodu ale nestačil a musel se spokojit s druhým místem.

Šéf týmu Christian Horner po závodě vysvětlil, proč se Red Bull rozhodl povolat Verstappena do boxů.

„V tu chvíli jsme se rozhodli poslat Maxe do boxů, protože se začínal potýkat se zadními pneumatikami na svém voze a Checo byl pochopitelně hned za ním,“ řekl Horner.

„Rozhodli jsme se proto, že z pohledu strategie je to optimální čas na zastávku.“

V krátkém prostřihu kamer na De Vriesův stojící vůz přitom Red Bull neviděl, že AlphaTauri má zlomené zavěšení a Nizozemec s ním už nebude moci pokračovat v závodě.

„Podle toho, co jsme viděli, byla všechna čtyři kola na voze, nenarazil do bariéry a motor běžel. Vypadalo to, že zařadí zpátečku a bude pokračovat. Nečekali byste proto, že vyjede safety car,“ pokračuje Horner.

„Obvykle, když vidíte auto v bariéře, je tam safety car, tady tomu ale nic nenasvědčovalo. Až následně na záznamu jsme viděli, že má zlomené zavěšení.“

Red Bull dokonce zvažoval, že v jednom kole obslouží kromě Verstappena také Péreze, čímž by Leclercovi zabránili, aby se před ně dostal.

„V tu chvíli nevíte, jestli Charles nezastaví a najednou nepřeskočí oba jezdce. V jednu chvíli jsme mluvili i o dvojitém pit stopu. Byla to jedna z těch věcí, kdy jednou máte štěstí a jindy ne.“

Red Bull si nakonec v Ázerbájdžánu zajistil třetí letošní dvojité vítězství, když Pérez vyhrál před Verstappenem a stáhl jeho náskok na čele průběžného pořadí na šest bodů.