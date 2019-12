Proč týmy odmítly nové pneumatiky? Ross Brawn to vysvětlil

Týmy kritizovaly nové pneumatiky už v Austinu, kde si je poprvé vyzkoušely. Nepřesvědčily je ani dvoudenní testy v Abú Dhabí. Všech deset týmů hlasovalo pro zachováni současných pneumatik.

„Pokud se na to podíváte s patřičným odstupem, myslím, že pneumatiky nebyly letos v závodech nepříznivým faktorem,“ řekl Ross Brawn pro RaceFans. „Myslím, že jsme měli dobré závody.“

„Víme, že tato auta jsou velmi složitá. Pirelli musí řešit problémy, které jsou způsobeny povahou aut. Až se dostaneme k vlídnějším autům, které se mohou vzájemně sledovat, tak problémy s přehříváním, nebo ty s ‚mohu na to tlačit ne jedno kolo‛, se určitě zmenší.“

„Pneumatiky jsou spolehlivé. Nikdo nikdy neřekl: ‚Hm, teď jsem dostal špatnou sadu pneumatik Pirelli, ta druhá byla lepší.‛ Konzistence pneumatik je pozoruhodně dobrá. Většina formulových sérií, které znám, si vždy stěžuje, že jedna sada pneumatik je lepší než druhá. Ve formuli 1 jsme to nikdy neslyšeli, takže bych Pirelli nekritizoval.

Nové pneumatiky ale týmy odmítly...

„Něšťastné je, že cíl pro rok 2020 byl takový, že jezdci se měli mít možnost na pneumatiky více spolehnout. V závodních situacích jim měly pomoct. Nebylo to o tom, že budou rychlejší. Mohlo to být pomalejší. Nikdo neříkal, že nemohou být o něco pomalejší ve srovnání s tím, co zde máme nyní.“

Hlavním cílem mělo být, aby se jezdci mohli do pneumatik více opřít a jezdit tvrději, aniž by přišli o výkon. Možná se to povedlo, ale podle Brawna přišel jiný problém.

„Vypadá to, že způsob, jakým změnili konstrukci, aby toho dosáhli, měl trochu vliv na aerodynamiku některých týmů. Stalo se tak proto, že boční stěna pneumatiky a její deformace byly o něco jiné a některá auta to narušilo.“

Podle Brawna se toto narušení aerodynamiky nechtělo týmům řešit. „Raději bych byl vytrvalý, zůstal u pneumatik pro rok 2020 a vyřešil problémy, protože si myslím, že dosáhli cílů. Ale je to rozhodnutí týmů a dopadlo to tak, jak to dopadlo.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson