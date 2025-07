Proč toho jezdci ve sprintové kvalifikaci moc neodjedou? Šetření pneumatik za to nemůže

Jednotlivé části sprintové kvalifikace jsou kratší než u klasické kvalifikace. Přesto jsme viděli méně akce na trati. Například v poslední části vyjeli jezdci na trať až po více než 4 minutách – nebo také po polovině.

Proč tomu tak je? Možná vás napadne, že sprintová kvalifikace nebo spíše samotný sprint nejsou tak důležité, a tak jezdci šetří pneumatiky. Na celý víkend mají jen 12 sad slicků – tedy o jednu méně než při klasickém víkendu:

6 sad měkkých

4 sady středních

2 sady tvrdých

V klasické kvalifikaci vidíme, že jezdci (v ideálním případě) nasazují alespoň v Q3 dvě sady. Ve sprintové kvalifikaci to ale není možné.

Článek 30.5 h Sportovních pravidel říká:

„V každé části SQ1 a SQ2 sprintové kvalifikace lze použít maximálně jednu sadu, a to pouze novou sadu střední specifikace.

V části SQ3 sprintové kvalifikace lze použít maximálně jednu sadu, a to pouze sadu měkké specifikace.

Jezdec tak nemůže nasadit druhou sadu pneumatik, i kdyby chtěl, nebo to potřeboval. Všimněte si, že v případě střední směsi musí jít vždy o novou sadu, u měkkých slovo „novou“ nenajdeme. Teoreticky lze v SQ3 vyjet na již použité – muselo by ale jít o sadu z tréninku a to je dost nepravděpodobné. Ve skutečnosti jde o pozůstatek starého formátu, kdy se v pátek jela klasická kvalifikace a v sobotu ta sprintová – některým jezdcům už pro ní nezůstala žádná sada nových měkkých pneumatik, a tak se i párkrát stalo, že jezdec nemohl do SQ3 vyjet.

Jezdec samozřejmě může ve sprintové kvalifikaci odjet na jedné sadě více rychlých kol. Má to ale smysl? V normální kvalifikaci to vidíme. Jezdci vyjíždí na použité sadě. V Q2 je důvodem zajetí kola „na jistotu“, snaha pošetřit pneumatiky, případně poslední příprava před Q3. V samotné Q3 pak občas jezdec nemá na vybranou. Pokud nemá dvě nové sady, musí zajet první pokus na použité.

Ve sprintové kvalifikaci to smysl příliš nedává. Druhý čas s největší pravděpodobností nebude rychlejší. V pátek jsme ale viděli výjimky – například Oscar Piastri v SQ2 musel zajet další kolo, protože o to první přišel kvůli traťovým limitům. Smazané kolo mělo hodnotu 1:41.736, to druhé bylo o téměř 4 desetiny pomalejší. Podobně na tom byl Bearman v SQ1, který byl v dalším kole také pomalejší, ale jen o pár setin.

Júki Cunoda zajel dvě měřená kola v SQ1 a to druhé, které mu pak bylo smazáno, bylo rychlejší – ale jen o 0,013 s.

Pneumatiky po pátku



Foto: Pirelli