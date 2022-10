Proč to tak nebylo častěji? ptá se Ricciardo po stíhací jízdě

Daniel Ricciardo předvedl v závěru závodu velkou stíhací jízdu. Měl k tomu i dobrou motivaci. Na kontě měl penalizaci 10 sekund za kolizi s Cunodou.

Daniel Ricciardo se v 51. ze 71 kol pokusil v šesté zatáčce předjet Cunodu a dostat se na 11. místo, ale narazil do něj. Cunodu to katapultovalo nahoru a po návratu do boxů musel skončit. Ricciardo dostal penalizaci 10 sekund. V dalších kolech ale předjel Bottase, jezdce Alpine a penalizace ho nakonec nestála žádnou pozici, protože na Ocona za sebou si vyjel dostatečný náskok.

„Právě jsem viděl opakovaný záznam a podle mě to nebylo tak do očí bijící,“ řekl Ricciardo. „Šel jsem dovnitř, zablokoval kola a narazil do něj. Mám pocit, že jsem se držel ve své stopě na vnitřku. Možná to byla trochu moje vina, je tam spousta mrtvých úhlů, ale stačilo, abychom si nechali ještě 30 centimetrů a bylo by to v pohodě.“

Ricciardo dostal za kolizi penalizaci 10 sekund. „Vlastně jsem ani nereagoval na Toma (Stallarda, závodního inženýra), když mi řekl, že mám 10 sekund. Říkal jsem si: ‚Jediný závod, kde máme tempo!‘ Každopádně jsem se vzpamatoval a nakonec jsme vyjeli na ostatní dostatečný náskok, takže jsem spokojený.“

„Je to tak hezké,“ řekl Ricciardo o svém výkonu v Mexiku. „Přál bych si, aby existovalo vysvětlení, proč to takhle nebylo častěji... proč nebylo více závodů, ve kterých se mohu opřít do auta a dostat ho tam, kam chci.“

„Samozřejmě už jich zbývá jen pár, ale lepší pozdě než nikdy. Jsem rád, že jsem si užil útočný závod. Mám pocit, že normálně, když jsme na bodech, tak se díváme do zrcátek, takže prodírat se polem byl dobrý pocit a tým je určitě také spokojený a po penalizaci se mu nakonec ulevilo.“