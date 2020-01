Proč to Kubicovi nejelo? Rukou to nebylo, říká

Návrat polského jezdce byl skoro jako podle hollywoodského scénáře. Ale realita mnohdy nepíše šťastné konce. Kubica se vracel do úplně jiné formule 1, než jakou opustil před nehodou v rallye. Změnily se mimo jiné pneumatiky, které bylo zvláště v loňském roce obtížné dostat do provozního okna. Kromě toho se Kubica nevrátil ve stoprocentním zdravotním stavu. Důvody pro neúspěch se nabízí, ale Kubica to vidí jinak.

„Myslím, že jsem dost chytrý a dost dobrý na to, abych pochopil, co mám s pneumatikami dělat,“ řekl Kubica pro Motorsport.com.

„A přesto to není pilot, kdo se rozhoduje, kterou cestou se vydat a jak by pneumatiky měly fungovat. Stále je to týmová práce.“

„V konečném důsledku řídí vůz jezdec, ale pokud jde o pneumatiky, máme přesně stejné cíle a přesně stejné věci. Vidím to jako lacinou výmluvu pro neúspěšnou sezónu.“

„Mám své názory na mnoho oblastí, ve kterých bych mohl být lepší, ale nepomohlo mi to. Vzhledem k okolnostem, ve kterých jsme byli, bylo pro mě nesmírně důležité začít sezónu s dobrou konzistencí, abych mohl růst. Bohužel se tak nestalo.“

„Byly chvíle, kdy jsem si vedl dobře, ale bylo to skryto některými vnějšími faktory. Byly chvíle, kdy jsem mohl odvádět lepší práci, a byly chvíle, kdy jsem nedostal žádnou odpověď, nebo jsem netušil, proč jsme měli tak nízký výkon. To je horší, protože pro zlepšení musíte pochopit důvody. Nemá smysl mít léky na něco, co nezpůsobuje vaši nemoc.“

Kubica říkal, že ze 70 % řídí levou rukou. Přesto si nemyslí, že by v tom byl problém. Podle něj se mu nejvíce dařilo na Suzuce.

„Někdy chceme, aby lidé věřili, že formule 1 je jednoduchá, ale není. Existuje mnoho faktorů, které mají velký vliv na konečný výsledek nebo na čísla, která vidíte na stopkách.“

„Jedním z faktorů, který to neovlivnily, jsou moje omezení v rychlých zatáčkách. Je pravda, že někdy existovaly velké výkyvy, ale je také pravda, že když vám chybí přilnavost, je normální, že v náročnějších oblastech ztratíte více.“

„Také ztratíte více, když máte dvě až tři zatáčky v řadě než jen jednu. Jsem si jistý, že moje omezení neovlivňují moje řízení v těchto oblastech.“

Foto: Getty Images / Charles Coates