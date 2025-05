Proč se týmoví kolegové po boku Verstappena trápí? Kvjat nabízí jednoduché vysvětlení

Od doby, kdy Red Bull na konci sezony 2018 opustil Daniel Ricciardo, nemá v rakouské stáji Max Verstappen týmového kolegu, který by se mu alespoň částečně dokázal vyrovnat.

Platilo to o Pierrovi Gaslymu, Alexanderovi Albonovi, Sergiu Pérezovi, Liamu Lawsonovi a nyní (zatím) i o jeho nejnovějším týmovém kolegovi Júkim Cunodovi.

K tématu, proč Verstappenovi jeho týmoví kolegové nestačí, se nyní v podcastu F1 Nation vyjádřil i bývalý pilot Red Bullu Daniil Kvjat.

„Těžko říct, když jste to (aktuální, pozn. red.) auto sám neřídil. Myslím si však, že je to o celém balíčku. Je to o pocitu i o vnímání auta. Řekl bych také, že je (Verstappen) zkrátka fantastický řidič,“ uvedl Kvjat na adresu Verstappena, který jej u Red Bullu před GP Španělska 2016 nahradil.

Kvjat se rovněž trochu zastal Oscara Piastriho, který byl po víkendové GP v Imole některými kritizován, že podcenil při nájezdu do první šikany atak ze strany Verstappena, čehož Nizozemec využil k převzetí vedení.

„Zpočátku to pro Oscara vypadalo dobře. Jediným problémem bylo, že Russell měl ve skutečnosti velmi dobrý start a dostal se do větrného pytle. Myslím, že kvůli tomu se Oscar více soustředil na své levé zrcátko než na pravé a nečekal, že se tam něco stane,“ poznamenal závodník, který nyní hájí barvy Lamborghini ve vytrvalostních závodech IMSA.

„Když pak Russell ubral plyn, Piastri si myslel, že už je zatáčka jeho. Do zatáčky tedy vjel velmi konzervativně, zatímco Maxovi nezbylo nic jiného, než do ní vjet naopak velmi agresivně, jinak by ho Russell dostal. Musel to risknout a vyšlo mu to skvěle,“ dodal Kvjat.