Proč nemůžeme v testech nasadit dva vozy? Omezené testování podle Alonsa působí směšně

„Těžko říct, myslím, že je to jen testování a my netušíme, co dělají ostatní, a i náš program se neustále mění v závislosti na časových možnostech,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com

„A ano, s těmito pravidly, jak jsem říkal i při prezentaci vozu, je těžké pochopit, jak můžeme mít den a půl pro každého jezdce. Je to stejné, jako kdybyste před turnajem nebo před sezonou měnili rakety, míčky a všechno ostatní a nechali hráče až den před grandslamem vyzkoušet všechno vybavení. A to mluvíme o nejsofistikovanějším sportu, ve kterém má tým na rok rozpočet 200 milionů, takže to všechno působí směšně.“

Někdy před 10 lety jsme měli dokonce tři série testů o čtyřech dnech. Alonsa se zeptali, jak si představuje ideální formát testů.

„Myslím, že tu máme všichni kompletní tým. Všichni mechanici jsou tady a jsou připraveni na příští týden, takže nevím, jaké jsou další náklady na to, abychom tu měli oba vozy, protože tu za pět dní závodíme. Není to tak, že bychom se museli vracet do Evropy a pak posílat auta zpátky do Bahrajnu nebo tak něco. Všichni máme dvě auta připravená víceméně včas. Myslím si, že mít dvě auta a tři nebo čtyři dny, by mělo být pro profesionální sport, pro profesionálního sportovce, který se účastní mistrovství světa, minimum.“

Alonso zatím nechce odhadovat, jak na tom tým je. „Myslím, že oproti loňsku je to krok vpřed. V druhé polovině loňského roku jsme pochopili spoustu věcí a tyto poznatky jsme implementovali do letošního vozu. Máme z toho dobrý pocit, ale v tuto chvíli je těžké říct více.“

„Myslím, že každý udělal krok vpřed, takže je otázkou, který krok je o něco větší než u soupeřů. A tohle bude teprve první závod velmi dlouhé sezony, takže musíme dál pracovat, pochopit auto v těchto třech dnech i v prvních několika závodech. A i McLaren loni dokázal, že bez ohledu na to, jak začnete sezónu, se u těchto vozů může všechno velmi rychle změnit, pokud najdete nebo aktivujete magický bod v autě. Budeme dále pracovat.“