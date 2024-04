Proč (ne)mít nový bodový systém

Od roku 2025 by se mohl změnit bodový systém. Nově by body dostalo prvních 12 jezdců.

Formule 1 zvažuje, že od příštího roku změní bodový systém. Pro prvních sedm pozic by se nic nezměnilo. Ke změně by došlo od osmého místa a nově by bodovalo 12 jezdců.

P Nyní Nově 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1

Bodový systém se v průběhu historie formule 1 měnil, ale zase ne tolik. Dokonce se dá říct, že je to nejstabilnější prvek v jinak dosti dynamickém prostředí F1.

Pokud se podíváme na moderní éru, tak v letech 1991 až 2002 bodovalo prvních šest jezdců. Vítěz bral deset bodů. V roce 1991 jsme přitom měli ve F1 i 30 vozů, ale ne všichni se kvalifikovali. Přesto byl počet vozů na startu větší než dnes.

V letech 2003 až 2009 byl počet jezdců, kteří bodovali, rozšířen na 8. V roce 2003 jsme měli na startu 20 vozů. Stejně tomu bylo na konci této éry.

Od roku 2010 boduje prvních deset jezdců. Od roku 2019 se k tomu ještě přidal bod za nejrychlejší kolo závodu. Rok 2010 byl také ve znamení vstupu tří nových týmů (nakonec postupně všechny tři skončily). Na startu jsme tak měli 24 vozů.

Proč systém změnit

V letošní sezóně máme dvě pětičlenné skupiny. Pro tým z druhé pětky je těžké bodovat, pokud nemá někdo z té první problémy. V minulosti to bylo podobné, ale spolehlivost byla výrazně nižší. Jinými slovy – pokud bychom současnou F1 přenesli o 30, 40 let zpět, měla by druhá pětka větší šance.

Pokud se podíváme na celkový počet startů (počet vozů x počet závodů) a na počet nedokončených závodů, tak na začátku 90. let to bylo okolo 50 %. Dnes je to v sezóně okolo 12 až 14 %.

Body rozhodují o pořadí v šampionátech. V případě Poháru konstruktérů jde navíc o nemalé peníze.

Pokud má více jezdců / týmů stejný počet bodů (a to samozřejmě včetně nula bodů), tak o pořadí rozhoduje lepší počet lepších míst.

Po Číně mají tři týmy 0 bodů. Na čele je Williams. Nikdo nemá body, takže pozice do desátého místa neřešíme. Musíme se podívat na 11. místa. Albon (Williams) byl dvakrát jedenáctý. Ocon (Alpine) byl jednou jedenáctý a Čou (Sauber) byl jednou jedenáctý. Williams je tedy první, u dalších dvou týmů není rozhodnuto. Musíme se podívat na dvanáctá místa. Nikdo nedojel dvanáctý, takže na třináctá místa. Gasly byl 2krát třináctý, Ocon jednou. Jezdci Sauberu třináctí nedojeli, takže Alpine je výše.

Je to systém, který je komplikovanější, musíme dohledávat výsledky mimo bodovou tabulku. Také není moc fér. Představte si tým, který má špatné auto. Dojíždí poslední, občas někoho porazí. Pak ale přijde chaotický závod, tento tým získá body a celkově pak skončí výše než soupeři – kvůli jednomu závodu.

Čím více jezdců bude bodovat, tím férovější bude pořadí. Je ale otázkou, zda rozšíření bodovaných pozic o dvě místa přinese zásadní rozdíl. Jestli by nebylo vhodnější, aby bodovalo 15 jezdců nebo dokonce všichni. Takhle to má například IndyCar.

Souboj o 12. místo by mohl být „zajímavější“, protože půjde o boj o body.

Pokud se startovní rošt rozšíří (o vstup usiluje Andretti) byl by zisk bodů podle současného formátu ještě složitější.

Proč systém neměnit

Formule 1 byla založena vždy na tom, že získat body je něco speciálního, něco, co si musíte zasloužit. Rozšíření bodovaných pozic o dvě místa sice nebude mít velký dopad, ale nějaký mít bude – a připomeňme, že v minulosti bodovalo jen prvních šest jezdců. Nyní by to byl dvojnásobek.

Další nevýhodou je, že dojde ke změně, která bude malá, přesto jde o další změnu pravidel, další změnu něčeho, na co jsou lidé zvyklí. Také to ovlivní statistiky (ale ty ovlivnily i předešlé změny).

Dnes platí, že kdo postoupí do třetí části kvalifikace, startuje z „bodovaných“ pozic. To by se nyní změnilo.

Současný bodový systém se stal v rámci FIA standardní. Stejný systém vidíme v rámci závodů F3 a F2 (hlavních závodů), F1 Acacemy, formule E a dokonce i WEC, kde je využíván u šestihodinových závodů. To by se nyní patrně změnilo – pokud tedy nezmění bodování i ostatní série, ale o tom se zatím nemluví.

Další důsledky

Body jsou také důležité pro poplatky, které týmy i jezdci platí FIA. Poplatek má vždy dvě části – základní je pro všechny stejná. Druhá část je závislá na počtu získaných bodů. Pokud by došlo k rozšíření bodovaných pozic ale poplatek by se nesnížil (naopak se zvyšuje kvůli inflaci), tak by zejména jezdci z menších týmů a menší tmy zaplatili o něco více.

V případě jezdců ale nepůjde o velký rozdíl. Poplatek za bod lze v roce 2026 očekávat ve výši cca 2400 euro. V případě týmů by to mohlo být okolo 6500 euro.