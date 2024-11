Proč nedostal Sainz penalizaci za přejetí bílé čáry na vjezdu do boxů?

Carlos Sainz se na svých pneumatikách trápil, a tak na konci 27. kola zamířil podruhé k mechanikům. U Ferrari ale nebyli připraveni, a tak Sainz musel zůstat na trati o kolo déle.

„Probuďte se, kluci. No tak,“ reagoval Sainz v týmovém rádiu. Španěl „zrušil“ plánovaný vjezd do boxů na poslední chvíli a vrátil se zpět na trať. Při tomto manévru ale naprosto zřetelně přejel bílou čáru, která odděluje vjezd do boxů od „závodní“ tratě. Svůj tým na to okamžitě upozornil také Hamilton, který jel za Sainzem.

Pokud by Sainz dostal penalizaci, patrně by přišel o třetí místo – matematicky určitě, protože na Leclerca měl v cíli náskok necelé 2,4 sekundy, ale v případě trestu by samozřejmě mohl zrychlit a vybudovat si náskok.

Sainz ale potrestán nebyl a dokonce nebyl ani vyšetřován. Proč? Situaci na vjezdu a výjezdu z boxů upravuje Mezinárodní sportovní řád a případně také poznámky ředitele závodu.

V příloze L, kapitole 4 článku 4 d) se uvádí:

„S výjimkou případů vyšší moci (které jako takové uznají stewardi), nebo pokud ředitel závodu, v případě, že je jmenován, nestanoví jinak, nesmí žádná část pneumatiky vozu vjíždějícího do boxové uličky přejet v žádném směru čáru namalovanou na trati za účelem oddělení vozů vjíždějících do boxové uličky od vozů na trati.“

Za přejetí čáry se mimochodem považuje situace, kdy vnější část pneumatiky přejede vnější část čáry.

Text, který jsme zvýraznili tučně, je důvodem, proč Sainz nebyl potrestán – do boxů nezajel, ale pokračoval i nadále po závodní trati. Nebyl tedy vozem, který vjíždí do boxové uličky.

Ředitel závodu občas využívá část o „pokud neurčí jinak“. Například v Ázerbájdžánu byli jezdci v Poznámkách ředitele závodu upozorněni, že „každý vůz, který má všechna čtyři kola vlevo od plné bílé čáry při vjezdu do boxů, musí vjet do boxové uličky, s výjimkou případů vyšší moci, které jako takové uznají stewardi.“

Sainz by v takovém případě trest zřejmě dostal, ale v poznámkách pro GP Las Vegas tato informace není – a nebyla tam ani vloni. Charakteristika vjezdu do boxů v Las Vegas úpravu zkrátka nevyžaduje.